Chân dài đình đám, từng bị đồn yêu Lam Trường cách đây 11 năm giờ ra sao?

Có thời gian, Tuyết Ngọc xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và cũng là người mẫu quảng cáo được nhiều nhãn hàng ưa chuộng.

Tuyết Ngọc sinh năm 1984 và là người mẫu nổi tiếng của thập niên 2000. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên dáng cùng sự tự tin, cô còn được đánh giá cao khi là một chân dài đa tài.

Đặc biệt, Tuyết Ngọc còn đảm nhiệm thêm vai trò biên tập viên thời trang , stylist cho một tạp chí có tiếng. Vào năm 2009, cô bất ngờ vướng phải tin đồn có mối quan hệ tình cảm với Lam Trường khi cả hai để lộ ảnh thân thiết đời thường.

Không muốn dừng lại ở một công việc cố định, sau này cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và đóng một số phim như: Thủ tướng, Tôi là ngôi sao...

Thời điểm đó, giọng ca "Tình thôi xót xa" đã kết hôn với vợ đầu và cả hai phải sống xa nhau vì lý do công việc. Ngay khi nghe thông tin, Tuyết Ngọc đã lên tiếng phủ nhận chuyện yêu đương với đàn anh.

Cô chia sẻ thêm rằng chỉ gặp Lam Trường vì lý do công việc: "Tôi làm biên tập của một tạp chí thời trang nên đến nhà Lam Trường để viết bài cho chuyên mục "Nhà của Sao".

Sau khi làm việc, tôi và anh Trường tiếp tục trò chuyện với nhau. Cách đây vài tháng (2009), tôi lại mời anh ấy thực hiện loạt ảnh thời trang với người mẫu Dương Mỹ Linh.

Làm việc nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi thấy Lam Trường là người đàn ông dễ mến. Một người đàn ông dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ thương, đẹp trai như thế, mình đã có chút xíu quan tâm rồi.

Anh Trường ít bạn, hầu như không có ai cả. Tôi và anh gặp gỡ, trò chuyện với nhau về công việc và cuộc sống, đôi khi gặp cũng không cần lý do nào cả".

Khoảnh thời gian sau này, Tuyết Ngọc dần hạn chế hoạt động trong làng giải trí để chuyển hướng sang kinh doanh quán cà phê, karaoke… đồng thời bày tỏ mong muốn mở một công ty thiết kế nội thất.

Sống kín tiếng trong suốt nhiều năm, cuối năm 2019, chân dài 8x bất ngờ lên xe hoa với ông xã Việt kiều Đức. Tiệc cưới của cặp đôi này được tổ chức trang trọng tại TP.HCM với sự chúc phúc của 2 bên gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Chiều ngày 22/02, Tuyết Ngọc hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện phụ sản quốc tế. Được biết hiện cô đang có một cuộc sống viên mãn và được ông xã thương yêu, chăm sóc hết mình.