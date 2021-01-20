Lâu không xuất hiện, con gái Lam Trường ngày càng xinh xắn, chuẩn 'hot girl nhí'

Bé Bì - con gái ca sĩ Lam Trường ngày càng xinh xắn, đáng yêu và được khen thừa hưởng trọn nét đẹp của ba mẹ.

Giống như nhiều nghệ sĩ khác, ca sĩ Lam Trường khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Vì không muốn cuộc sống của người thân bị ảnh hưởng, giọng ca "Tình thôi xót xa" hạn chế chia sẻ với truyền thông.

Thế nhưng bất ngờ mới đây, "anh hai" Lam Trường đã đăng ảnh hạnh phúc bên vợ con trong chuyến du lịch đầu năm. Khoảnh khắc gia đình 3 thành viên vui vẻ bên nhau nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lam Trường sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Dù bận rộn chạy show, nhưng nam ca sĩ luôn sắp xếp thời gian vui chơi với con gái - Ảnh: FB

Lam Trường còn hào hứng chia sẻ về con gái cưng: "Bì càng được Ba Mẹ dẫn đi du lịch thì càng bộc lộ những tính cách đáng yêu, kiểu này là hợp với Ba Mẹ quá rồi”.

Lâu không được ba cho lên sóng, bé Bì gây bất ngờ vì ngày càng xinh xắn và đáng yêu. Làn da trắng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ trên môi đã giúp ái nữ nhà Lam Trường chiếm "spotlight". Mọi người dành nhiều lời khen cho vẻ kháu khỉnh của cô bé.

Sau thời gian để vợ và con gái sống tại Mỹ, hiện gia đình Lam Trường đã đoàn tụ - Ảnh: FB

Lam Trường kết hôn với bà xã Yến Phương năm 2014. 3 năm sau, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng, cô bé tên Yên Lam (tên thân mật là bé Bì). Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng cô bé đã lộ rõ nhiều đường nét xinh xắn, hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.

Dõi theo lễ tang Vân Quang Long, Hàn Thái Tú nghẹn ngào: 'Hôm nay mày được nằm tại quê hương thương mến' Lễ an táng ca sĩ Vân Quang Long được gia đình tổ chức tươm tất vào sáng 20/1. Tro cốt được đặt vào mộ trong sự thương tiếc của người thân.

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