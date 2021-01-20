Bị trai lạ nhắn tin cưa cẩm, 'gái một con' Trang Trần phản hồi cực chất

Dù đã kết hôn và là bà mẹ một con nhưng người mẫu Trang Trần vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn cưa cẩm.

Mới đây, người mẫu Trang Trần khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ tin nhắn "thả thính" từ một người lạ. Cụ thể người này ngỏ ý muốn bên cạnh chia sẻ buồn vui với cô. Nguyên văn tin nhắn Trang Trần nhận được: "Nếu em không chê thì cho anh được phép bên cạnh và sẻ chia những buồn vui cùng em nhé".

Vốn là người thẳng tính, bà chủ quán bún đậu mắm tôm lập tức phản hồi. Tuy nhiên, Trang Trần khiến mọi người không nhịn được cười vì đáp lời "nhanh-gọn-lẹ" bằng một chữ "chê".

Trang Trần trả lời cực chất khi bị người lạ nhắn tin tán tỉnh - Ảnh: FB

Sau khi chụp đoạn tin nhắn này và công khai lên mạng, Trang Trần bày tỏ: "Là con gái mê màu tím cũng phải thẳng thắn vì em có chồng nhé".

Dân mạng phấn khích để lại bình luận: "Mê màu tím và thích sự thủy chung đây rồi", "Chê mạnh luôn", "Đúng là Trang luôn, một phát một", "Vào thẳng trọng tâm không lòng vòng chị ơi", "Câu trả lời đúng chất của Trang luôn"...

Hiện cô vẫn sống cùng con gái tại Việt Nam, ông xã Louis Trần đang làm việc tại Mỹ - Ảnh: FB

Trang Trần được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Louis Trần. Dù sống xa vợ con tận nửa vòng trái đất, nam doanh nhân vẫn thường xuyên gọi điện quan tâm chu đáo.

Ông xã Trang Trần có ngoại hình điển trai, phong độ - Ảnh: FB

Chồng Trang Trần đang sống và làm việc tại Mỹ. Anh sở hữu siêu xe "khủng" cùng nhiều tài sản có giá trị. Nam doanh nhân từng nhiều lần thuyết phục vợ con sang Mỹ định cư, nhưng Trang Trần vẫn chưa đồng ý.

Con trai Giang Còi: Gặp "bất công" khi đi học, ấp ủ dự án dài hơi với ba Hiếu Vick tiết lộ vì có cả bố lẫn mẹ là nghệ sĩ nên anh đã trải qua thời thơ ấu “đầy dramma". Anh khẳng định, hôn nhân của 2 người cùng là nghệ sĩ không hề thú vị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-trai-la-nhan-tin-cua-cam-gai-mot-con-trang-tran-phan-hoi-cuc-chat-393912.html