Ngắm cận diện mạo con gái Mạc Văn Khoa, mắt to, mũi cao đáng yêu hết phần thiên hạ

Đầu tháng 12/2020, vợ chồng Mạc Văn Khoa hạnh phúc đón con gái cưng đầu lòng chào đời. Em bé ra đời sớm hơn 1 tháng so với ngày dự sinh khiến ba mẹ vô cùng lo lắng. May mắn là sau 8 ngày nằm phòng chăm sóc đặc biệt, ái nữ nhà nam diễn viên đã khỏe và được về nhà trong sự hân hoan của gia đình.

Hình ảnh được Mạc Văn Khoa chia sẻ trong ngày đầy tháng con gái - Ảnh: FB

Hiện tại, sức khỏe của con gái Mạc Văn Khoa rất tốt, phát triển ổn định. Trên trang cá nhân, vợ chồng nam diễn viên thi nhau chia sẻ nhiều hình ảnh đáng yêu của ái nữ. Mới đây, ông bố trẻ khiến dân mạng "tan chảy" khi khoe loạt ảnh cận mặt "công chúa nhỏ" lên mạng. Tuy chỉ mới hơn 1 tháng tuổi, nhưng trộm vía em bé rất đáng yêu và xinh xắn.