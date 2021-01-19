Ngắm cận diện mạo con gái Mạc Văn Khoa, mắt to, mũi cao đáng yêu hết phần thiên hạ

Chưa đầy 2 tháng tuổi, con gái Mạc Văn Khoa đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của mọi người vì quá dễ thương.
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Đầu tháng 12/2020, vợ chồng Mạc Văn Khoa hạnh phúc đón con gái cưng đầu lòng chào đời. Em bé ra đời sớm hơn 1 tháng so với ngày dự sinh khiến ba mẹ vô cùng lo lắng. May mắn là sau 8 ngày nằm phòng chăm sóc đặc biệt, ái nữ nhà nam diễn viên đã khỏe và được về nhà trong sự hân hoan của gia đình.
Hiện tại, sức khỏe của con gái Mạc Văn Khoa rất tốt, phát triển ổn định. Trên trang cá nhân, vợ chồng nam diễn viên thi nhau chia sẻ nhiều hình ảnh đáng yêu của ái nữ. Mới đây, ông bố trẻ khiến dân mạng "tan chảy" khi khoe loạt ảnh cận mặt "công chúa nhỏ" lên mạng. Tuy chỉ mới hơn 1 tháng tuổi, nhưng trộm vía em bé rất đáng yêu và xinh xắn.
Con gái nam diễn viên sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, mũi cao và được nhận xét giống bố như đúc. Mọi người khen ngợi con gái Mạc Văn Khoa hết lời: "Thích đôi mắt em quá", "Chân dài nè", "Giống bố quá trời luôn, ngày càng rõ nét thấy cưng quá bé yêu ơi", "Nhìn con gái giống em quá", "Hôm nay nhìn 2 cái má mũm mĩm rồi nha, cưng quá cô công chúa nhỏ ơi"...
Tuy chưa tổ chức đám cưới, nhưng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã đăng ký kết hôn vào đầu tháng 12/2020. Trước khi quyết định "về chung nhà", cặp đôi đã yêu nhau 5 năm. Mạc Văn Khoa từng dự định tổ chức hôn lễ hoành tráng trong năm 2020, nhưng vì dịch bệnh nên đành hoãn lại.