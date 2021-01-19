Dòng chia sẻ của ca sĩ Phi Nhung về sức khỏe của hai đồng nghiệp tại Mỹ khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung gây chú ý khi đăng tải bài viết đầy tâm trạng trên Facebook cá nhân. Cô lo lắng thông báo tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của ca sĩ Quốc Anh và Anh Khoa tại Mỹ.

Phi Nhung lo lắng cho đồng nghiệp: "Đang suy nghĩ về anh em nghệ sĩ ở nước Mỹ... Tôi thương lắm mà không làm gì được. Chúng ta cố lên nhé, nam ca sĩ Quốc Anh, nam ca sĩ Anh Khoa dang nằm thở máy nghiêm trọng. Còn cô Lệ Thu đã ra đi, mọi người hãy cầu nguyện cho hai nghệ sĩ chúng em đang thở bằng máy nhé. Cà phê đắng nhưng hiện tại tôi còn đau lòng và đắng hơn 100 ngàn lần cà phê đen không đường".

Bài viết gây lo lắng của Phi Nhung - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của giọng ca sinh năm 1972 nhận được sự chú ý lớn của mọi người. Người hâm mộ ngay lập tức trấn an, bày tỏ sự quan tâm và động viên cô hãy bình tĩnh, giữ vững tinh thần.

Dân mạng bày tỏ: "Cố lên nào! Chúng ta cùng cầu nguyện", "Giữ gìn sức khỏe nha chị ơi", "Mong cho 2 nghệ sĩ còn lại vượt qua căn bệnh kinh hoàng này"...

Trước đó, ca sĩ Phi Nhung đau lòng báo tin danh ca Lệ Thu qua đời sau gần 2 tháng nhận kết quả dương tính với Covid-19 - Ảnh: FB

2020 là một năm nhiều mất mát, đau thương của làng giải trí Việt. Sự ra đi đột ngột của hàng loạt nghệ sĩ lớn khiến khán giả không ngừng bàng hoàng, thương tiếc. Đến tận những tháng cuối năm, showbiz Việt vẫn liên tục nhuốm màu tang thương khi phải nói lời tiễn biệt nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Chí Tài, nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Vân Quang Long...

Tro cốt ca sĩ Vân Quang Long đã về đến Việt Nam, ngày an táng được hé lộ Sau thời gian dài chờ đợi thì ít ngày trước, người thân đã nhận được tro cốt của ca sĩ Vân Quang Long.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ca-le-thu-vua-qua-doi-phi-nhung-lo-lang-bao-tin-them-2-ca-si-dang-phai-tho-may-393814.html