Tro cốt ca sĩ Vân Quang Long đã về đến Việt Nam, ngày an táng được hé lộ

Hậu trường 19/01/2021 10:28

Sau thời gian dài chờ đợi thì ít ngày trước, người thân đã nhận được tro cốt của ca sĩ Vân Quang Long.

Ca sĩ Vân Quang Long qua đời vào ngày 29/12/2020 tại Mỹ vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Anh ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ để lại nỗi đau cùng sự tiếc thương to lớn cho người thân, đồng nghiệp và khán giả.

Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thi hài cố ca sĩ được hỏa táng tại Mỹ. Gia đình và mọi người rất mong tro cốt cựu thành viên nhóm 1088 sớm được đưa về Việt Nam.

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Vân Quang Long đột ngột qua đời để lại cú sốc lớn cho gia đình - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin được đăng tải, tro cốt Vân Quang Long đã về đến Việt Nam và được gia đình nhận về ít ngày trước. Hiện tại, tro cốt được đặt ở một ngôi chùa tại Đồng Tháp đợi làm lễ an táng vào ngày mai (20/1).

Chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Lương Gia Huy cho biết: "Gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cho Long vào ngày 20/1 tại quê nhà Đồng Tháp. Một số anh em, đồng nghiệp thân thiết với Long sẽ tới đưa tiễn Long lần cuối".

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Mộ phần của cố ca sĩ đã được xây dựng hoàn tất tại Đồng Tháp - Ảnh: Internet
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Gia đình đã làm lễ cầu siêu cho Vân Quang Long trước khi tro cốt được đưa về Việt Nam an táng - Ảnh: Internet

Trước đó tại Mỹ, người thân và bạn bè đã tổ chức lễ tang cho Vân Quang Long vào ngày 2/1 (theo giờ địa phương). Tại Việt Nam, gia đình cũng đã làm lễ cầu siêu cho nam ca sĩ ở một ngôi chùa tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 1/1. Rất nhiều sao Việt như: Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Quách Tuấn Du, Việt Hương... đã có mặt.

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