Diệp Bảo Ngọc chính thức lên tiếng về tin đồn sắp lấy chồng sau 6 năm ly hôn Thành Đạt

Động thái mới đây của diễn viên Diệp Bảo Ngọc khiến công chúng không ngừng suy đoán, phải chăng cô sắp tái hôn.

Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt ly hôn vào năm 2015 khi có 1 cậu con trai chung. Sau đổ vỡ, cô bước vào cuộc sống mẹ đơn thân kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư. Nữ diễn viên cũng ít tham gia các hoạt động của showbiz mà tập trung kinh doanh nhiều hơn.

Sau 6 năm ly hôn Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc đã tìm được tình yêu mới bên bạn trai doanh nhân giấu mặt - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới đẹp lung linh. Chân dài này còn đăng kèm dòng trạng thái khiến công chúng cho rằng cô sắp kết hôn lần 2.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta, luôn ở bên chúng ta; khi đau nhức sẽ có người đưa chúng ta đến bệnh viện, khi trời mưa tầm tã sẽ có người đón về, khi đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc, khi tủi thân oan ức có người vỗ về và nói 'Đừng lo, có anh ở đây rồi'.

Nếu tất cả đều không tồn tại, chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết, quở trách nghe mãi không thôi, những tháng ngày khổ sở không hồi kết, nước mắt xót xa rơi hoài không ngơi, bản thân bỗng dưng có thêm một người và một gia tộc gò bó khống chế trói buộc mình, vậy một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây?

Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân".

Diệp Bảo Ngọc bị nghi sắp lên xe hoa khi tung ảnh mặc váy cưới đẹp lung linh. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận - Ảnh: Instagram

Không lâu trước, diễn viên Diệp Bảo Ngọc chia sẻ ảnh ra Bắc tảo mộ. Điều này càng khiến người hâm mộ rần rần đồn đoán bà mẹ đơn thân sắp tái hôn.

Thế nhưng không để mọi người tò mò suy đoán quá lâu, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận trên Facebook cá nhân: "Ủa em có kết hôn đâu mà mọi người rần rần vậy trời. Em chỉ tìm caption hợp với tấm hình thôi mà".

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