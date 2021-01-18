Bị chồng cũ chê đoảng chỉ biết nấu mỗi 1 món, Quỳnh Như đáp trả cực cao tay

Hậu trường 18/01/2021 11:43

Đăng ảnh khoe cuộc sống mới bình yên bên con gái, Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh vẫn không quên "cà khịa" chồng cũ.

Sau loạt ồn ào đấu tố hậu ly hôn, cuộc sống của Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh được chú ý nhiều hơn. Trên trang cá nhân, cô cũng chăm đăng ảnh chứng tỏ cuộc sống sau biến cố vẫn rất ổn.

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Quỳnh Như được khen xinh xắn hơn sau khi giảm cân - Ảnh: FB

Mới đây, vợ cũ Hoàng Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh đưa con gái đi chơi. Cô cho biết đã tự học nấu thêm món ăn mới và không quên "cà khịa" chồng cũ bằng dòng trạng thái ẩn ý.

Cô viết: "Nơi nào có mẹ đi thì nơi đó sẽ có Nu đến. Hôm nay tập nấu món mới: Ốc hương sốt bơ tỏi. Món này do anh bạn dễ thương đã chỉ cho mẹ Nu. Mình cũng biết nấu nhiều món chứ không phải có món thịt kho thôi đâu nha".

Trước đó, trong bài viết dài chia sẻ về góc khuất hôn nhân và lý do ly hôn, diễn viên Hoàng Anh từng chê Quỳnh Như đoảng việc nhà, chỉ biết nấu mỗi món thịt kho.

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Con gái chính là động lực giúp Quỳnh Như tiếp tục cố gắng sau khi hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FB
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Bà mẹ đơn thân khẳng định nấu được nhiều món chứ không chỉ mỗi thịt kho - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, dân mạng khen ngợi những thay đổi tích cực của vợ cũ Hoàng Anh hậu ly hôn. Cô ngày càng xinh đẹp, biết nấu ăn và tinh tế hơn khi đáp trả những điều mà chồng cũ tố.

Bên cạnh đó, mọi người cũng khuyên Quỳnh Như bỏ qua chuyện cũ để bắt đầu cuộc sống mới: "Đâu cần cực vậy em. Lo kiếm tiền tha hồ mà có món ngon. Gặp người thương mình khi đó người ta phục vụ mình", "Luôn ủng hộ hai mẹ con chị nè", "Chị hãy yêu bản thân mình"...

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