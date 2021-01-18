Ngọt ngào ôm hôn vợ con giữa phố, Kim Lý khiến ai nấy xuýt xoa chuẩn 'ông bố của năm'

Hậu trường 18/01/2021 10:29

Khoảnh khắc "tình bể bình" của vợ chồng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bên các nhóc tỳ khiến người hâm mộ thích thú.

Sau khi sinh đôi hai bé Lisa và Leon, cuộc sống của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được công chúng quan tâm nhiều hơn. Từng khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng thời gian gần đây, "nữ hoàng giải trí" rất chăm đăng ảnh khoe cuộc sống ngập tràn hạnh phúc lên mạng.

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Hồ Ngọc Hà hạ sinh thai đôi vào đầu tháng 11/2020. Hiện tại, nữ ca sĩ đã trở lại với công việc, cô yên tâm khi có ông xã phụ chăm con - Ảnh: FB
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Tổ ấm hạnh phúc của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FB

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải loạt ảnh đi chơi cuối tuần bên chồng và các con. Trong những khoảnh khắc đời thường, gia đình nữ ca sĩ chọn trang phục đơn giản với tông trắng và đen.

Bà mẹ 3 con hào hứng viết: "Ba Kim, mẹ Hà cùng anh hai Subeo đưa 2 em Lisa và Leon dạo công viên, hóng mát và cùng nhau ngắm hoàng hôn".

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Kim Lý thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ con - Ảnh: FB
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Bé Subeo cũng rất yêu thương 2 em - Ảnh: FB
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Cậu nhóc Subeo ngày càng cao lớn và dạn dĩ - Ảnh: FB

Những khoảnh khắc Kim Lý thể hiện tình yêu thương ngọt ngào với vợ con khiến mọi người "tan chảy". Anh được khen chuẩn "ông bố bỉm sữa", dù là trong nhà hay ra phố cũng không rời vợ con nửa bước. Bất cứ khi nào nam tài tử phim "Hương ga" cũng có thể ôm hôn, xoa đầu, cưng nựng vợ con.

Đặc biệt, dù có thêm cặp song sinh, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bé Subeo. Những khoảnh khắc Kim Lý thân thiết bên Subeo cũng khiến công chúng trầm trồ, ngưỡng mộ.

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Những hình ảnh về hai nhóc tỳ song sinh nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhận được sự chú ý vô cùng lớn của cộng đồng mạng.

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