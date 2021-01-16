Hồ Ngọc Hà lần đầu khoe cận mặt con gái, dân mạng khen nức nở 'bé giống mẹ đẹp quá'

Hậu trường 16/01/2021 14:45

Những hình ảnh về hai nhóc tỳ song sinh nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhận được sự chú ý vô cùng lớn của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh bế con gái cưng và hào hứng viết: "Hà và Lisa chào cả nhà”. Lần đầu lộ diện rõ mặt bên mẹ, ái nữ nhà "nữ hoàng giải trí" nhận được vô số lời khen.

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Lisa lần đầu được mẹ khoe ảnh cận mặt và nhận được nhiều lời khen của mọi người - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh đáng yêu của hai mẹ con Hà Hồ thu hút hơn 80 ngàn lượt like và vô số bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều dành những lời "có cánh" khen tặng vẻ kháu khỉnh của bé Lisa.

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Trước đó, cô bé từng xuất hiện rõ nét khi được bố Kim Lý bế - Ảnh: FB

Hầu hết mọi người đều nhận xét cô bé là Hồ Ngọc Hà phiên bản nhí, nhan sắc của bà mẹ 3 con đã có "truyền nhân". Cô còn được khen khéo đẻ khi hai con song sinh đều thừa hưởng tất cả những nét đẹp của bố mẹ.

"Lisa cũng phải cỡ mỹ nhân như mẹ Hà", "Hồ Ngọc Hà phiên bản nhí", "Giống mẹ Hà quá đi", "Hai mẹ con đẹp quá", "Khuôn miệng ấy không xê một li nào mẹ Hà ơi", "Trộm vía em đáng yêu quá mẹ Hà", "Bé giống mẹ đẹp quá"... mọi người khen nức nở.

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Từng rất kín tiếng trong quá trình thai nghén, nhưng sau khi sinh con Hà Hồ đã thoải mái khoe ảnh các nhóc tỳ - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình cũng được cô chia sẻ lên mạng - Ảnh: FB

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạ sinh thai đôi cho Kim Lý vào đầu tháng 11/2020. Hiện tại, nữ ca sĩ đã trở lại với công việc. Cô yên tâm khi có ông xã và ông bà phụ chăm sóc 2 thiên thần nhí.

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Từ khóa:   Ca sĩ Hồ Ngọc Hà con gái Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

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