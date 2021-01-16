Sau thời gian chiến đấu với Covid-19, danh ca Lệ Thu đã qua đời

Hậu trường 16/01/2021 12:02

Sau gần 2 tháng chữa Covid-19, danh ca Lệ Thu đã qua đời tại Mỹ khiến đồng nghiệp, khán giả không ngừng tiếc thương.

Trên trang cá nhân, Jimmy Nhựt Hà vừa đăng tải bài viết báo tin danh ca Lệ Thu đã qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi.

Anh thông báo công khai với công chúng: "Sau một thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh, nữ danh ca Lệ Thu đã được Chúa gọi về lúc 7:00pm, ngày 15 tháng 1 năm 2021 (giờ địa phương tại Mỹ - PV). Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Cecilia Lệ Thu an nghỉ trong tình thương yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Từ đây 'Nước Mắt Mùa Thu' sẽ thôi 'khóc thân phận mình'. Được sự ủy quyền của gia đình, Jimmy sẽ cập nhật ngày giờ tang lễ trong thời gian sớm nhất".

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Danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi - Ảnh: Internet

Trước đó, ca sĩ Lệ Thu bị ho, cảm và nhận kết quả dương tính với Covid-19. Sau khi nhập viện điều trị, tình hình nữ danh ca khả quan hơn. Tuy vậy, bà được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt do ăn nhiều đồ ngọt, lượng đường tăng cao, thở bằng máy vì yếu sức.

Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Bà là gương mặt đình đám của làng nhạc Việt trước năm 1975 bên cạnh danh ca Thái Thanh và Khánh Ly. Tên tuổi của nữ danh ca gắn liền với nhiều ca khúc đình đám như: Đường em đi, Dạ Khúc, Xin còn gọi tên nhau, Mùa thu cho em...

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