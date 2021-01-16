Vừa tậu biệt thự 20 tỷ ở Đà Lạt, Kiều Linh gây choáng khi khoe nhà 15 tỷ 'sang xịn' tại Sài Gòn

Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ hài Kiều Linh và Mai Sơn khiến mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ.
- Những nghệ sĩ Việt mang quân hàm công an, quân đội
- Hé lộ không gian sống của Mr Siro, bước vào sân đã thấy ngay khối tài sản khổng lồ
Kiều Linh và Mai Sơn là hai gương mặt quen thuộc của khán giả làng hài. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi cũng được mọi người chú ý. Kết hôn năm 2008, đến nay, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới. Cuộc sống hạnh phúc và giàu sang của vợ chồng Kiều Linh sau 13 năm chung sống khiến mọi người phải ghen tỵ.
Cách đây không lâu, bà xã diễn viên Mai Sơn khiến mọi người trầm trồ khi khoe vừa tậu căn nhà tại trung tâm quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Những hình ảnh bên trong căn hộ cao cấp cũng được nữ nghệ sĩ hé lộ.
Để có được không gian rộng rãi và sang trọng, Kiều Linh lựa chọn căn hộ kingdom - đập 2 căn hộ gộp với nhau. Theo hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, vợ chồng nghệ sĩ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc cho "chốn đi về" của mình.
Căn hộ thiết kế tinh tế với hai màu trắng xanh chủ đạo. Nội thất trong nhà được lựa chọn theo phong cách hiện đại, sang trọng. Cơ ngơi này của nữ danh hài có giá trị khoảng 15 tỷ đồng khi hoàn thiện nội thất.
Trước đó vào tháng 10/2020, cô chia sẻ về căn biệt thự đang xây dựng tại Đà Lạt. Dù chỉ là nơi nghỉ dưỡng mỗi dịp rảnh rỗi, nhưng vợ chồng nghệ sĩ quyết định chi tiền "khủng" cho biệt thự rộng 421m2. Theo chia sẻ, biệt thự tên là Lyn villa có 3 tầng và giá trị ước tính khoảng hơn 20 tỷ đồng.