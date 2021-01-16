Vừa tậu biệt thự 20 tỷ ở Đà Lạt, Kiều Linh gây choáng khi khoe nhà 15 tỷ 'sang xịn' tại Sài Gòn

Hậu trường 16/01/2021 10:29

Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ hài Kiều Linh và Mai Sơn khiến mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Kiều Linh và Mai Sơn là hai gương mặt quen thuộc của khán giả làng hài. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi cũng được mọi người chú ý. Kết hôn năm 2008, đến nay, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới. Cuộc sống hạnh phúc và giàu sang của vợ chồng Kiều Linh sau 13 năm chung sống khiến mọi người phải ghen tỵ.

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Không lâu trước, vợ chồng nghệ sĩ chi tiền tậu xế hộp 5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, bà xã diễn viên Mai Sơn khiến mọi người trầm trồ khi khoe vừa tậu căn nhà tại trung tâm quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Những hình ảnh bên trong căn hộ cao cấp cũng được nữ nghệ sĩ hé lộ.

Để có được không gian rộng rãi và sang trọng, Kiều Linh lựa chọn căn hộ kingdom - đập 2 căn hộ gộp với nhau. Theo hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, vợ chồng nghệ sĩ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc cho "chốn đi về" của mình.

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Thiết kế tinh tế bên trong căn nhà - Ảnh: Internet

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Kiều Linh là một tay chơi hàng hiệu có tiếng của Vbiz - Ảnh: Internet

Căn hộ thiết kế tinh tế với hai màu trắng xanh chủ đạo. Nội thất trong nhà được lựa chọn theo phong cách hiện đại, sang trọng. Cơ ngơi này của nữ danh hài có giá trị khoảng 15 tỷ đồng khi hoàn thiện nội thất.

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Phòng xem phim được đầu tư hiện đại với hệ thống cách âm - Ảnh: Internet
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Phòng ngủ thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng - Ảnh: Internet
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Cặp đôi chuẩn bị phòng cho em bé dù chưa có con - Ảnh: Internet
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Nội thất tiện nghi của căn hộ khiến người xem choáng ngợp - Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 10/2020, cô chia sẻ về căn biệt thự đang xây dựng tại Đà Lạt. Dù chỉ là nơi nghỉ dưỡng mỗi dịp rảnh rỗi, nhưng vợ chồng nghệ sĩ quyết định chi tiền "khủng" cho biệt thự rộng 421m2. Theo chia sẻ, biệt thự tên là Lyn villa có 3 tầng và giá trị ước tính khoảng hơn 20 tỷ đồng.

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Từ khóa:   Kiều Linh và Mai Sơn danh hài Kiều Linh nghệ sĩ Mai Sơn

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