Vừa tậu biệt thự 20 tỷ ở Đà Lạt, Kiều Linh gây choáng khi khoe nhà 15 tỷ 'sang xịn' tại Sài Gòn

Kiều Linh và Mai Sơn là hai gương mặt quen thuộc của khán giả làng hài. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi cũng được mọi người chú ý. Kết hôn năm 2008, đến nay, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới. Cuộc sống hạnh phúc và giàu sang của vợ chồng Kiều Linh sau 13 năm chung sống khiến mọi người phải ghen tỵ.

Không lâu trước, vợ chồng nghệ sĩ chi tiền tậu xế hộp 5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, bà xã diễn viên Mai Sơn khiến mọi người trầm trồ khi khoe vừa tậu căn nhà tại trung tâm quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Những hình ảnh bên trong căn hộ cao cấp cũng được nữ nghệ sĩ hé lộ.