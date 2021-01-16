Sáng 16/1 (giờ Việt Nam), thông tin danh ca Lệ Thu đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ khiến mọi người không ngừng tiếc thương. Bà qua đời ở tuổi 78 sau gần 2 tháng nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Sau gần 2 tháng nhiễm Covid-19, danh ca Lệ Thu qua đời vì bệnh nền nặng - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin, trong quá trình nhập viện điều trị Covid-19, bà từng hồi phục nhưng sau đó sức khỏe diễn biến xấu do tiền sử bệnh tiểu đường.