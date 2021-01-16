Hương Lan, Quang Minh và loạt sao Việt tiếc thương khi danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-19

Hậu trường 16/01/2021 14:01

Thông tin danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 khiến nghệ sĩ Việt và công chúng vô cùng thương tiếc.

Sáng 16/1 (giờ Việt Nam), thông tin danh ca Lệ Thu đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ khiến mọi người không ngừng tiếc thương. Bà qua đời ở tuổi 78 sau gần 2 tháng nhận kết quả dương tính với Covid-19.

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Sau gần 2 tháng nhiễm Covid-19, danh ca Lệ Thu qua đời vì bệnh nền nặng - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin, trong quá trình nhập viện điều trị Covid-19, bà từng hồi phục nhưng sau đó sức khỏe diễn biến xấu do tiền sử bệnh tiểu đường.

Sự ra đi của nữ danh ca để lại nỗi đau lớn cho gia đình cùng sự tiếc thương vô bờ của đồng nghiệp và khán giả khắp nơi. Sau khi nhận tin, Hương Lan, Quang Minh, Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ, Đức Tiến, Quách Tuấn Du... đã gửi lời tiễn biệt danh ca Lệ Thu trên trang cá nhân.

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Danh hài Quang Minh viết trên trang cá nhân - Ảnh: FB
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Danh ca Hương Lan gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình đồng nghiệp - Ảnh: FB

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Đức Tiến và Thanh Thảo buồn khi nghe tin danh ca Lệ Thu mất - Ảnh: FB

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Dương Triệu Vũ, Quách Tuấn Du gửi lời tiễn biệt cố danh ca Lệ Thu - Ảnh: FB

Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Bà là giọng ca đình đám của làng nhạc Việt trước năm 1975 bên cạnh danh ca Thái Thanh và Khánh Ly. Tên tuổi của nữ danh ca gắn liền với nhiều ca khúc như: Đường em đi, Dạ Khúc, Xin còn gọi tên nhau, Mùa thu cho em...

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, bà quyết định sang Mỹ định cư vào năm 1980. Tại hải ngoại, danh ca Lệ Thu tiếp tục ca hát phục vụ khán giả. 

Sau thời gian chiến đấu với Covid-19, danh ca Lệ Thu đã qua đời

Sau thời gian chiến đấu với Covid-19, danh ca Lệ Thu đã qua đời

Sau gần 2 tháng chữa Covid-19, danh ca Lệ Thu đã qua đời tại Mỹ khiến đồng nghiệp, khán giả không ngừng tiếc thương.

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