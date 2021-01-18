Người hâm mộ phẫn nộ thay cho danh hài Thúy Nga khi cô liên tục bị kẻ xấu tung tin đã qua đời để câu view.

Thông tin danh hài Thúy Nga đã qua đời tại Mỹ được một số kênh Youtube đăng tải khiến dư luận xôn xao. Những người này tung tin bà mẹ đơn thân qua đời ở tuổi 44 và để lại gia tài triệu đô.

Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã nhắn tin cho nữ nghệ sĩ hỏi thăm tình hình. Biết được điều này, Thúy Nga vô cùng tức giận. Được biết đây không phải là lần đầu nữ danh hài bị kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt để câu view, trục lợi.

Danh hài Thúy Nga tức giận lên tiếng khi bị đồn đã qua đời tại Mỹ, để lại gia tài 'khủng' - Ảnh: FB

Để trấn an mọi người, Thúy Nga chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ phẫn nộ viết: "Ăn xong cứ bị Youtube làm video đồn tui chết hoài hà, mấy hôm nay bị khán giả hỏi chết chưa miết!".

Cô còn chia sẻ ảnh chụp link một số kênh Youtube tung tin thất thiệt về mình. Có thể thấy, để tăng độ tin cậy, kẻ xấu còn cắt ghép hình ảnh gia đình bật khóc nức nở nhằm thu hút sự chú ý.

Gần 1 năm qua, danh hài Thúy Nga không thể về nước hoạt động vì dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự phẫn nộ thay cho nữ nghệ sĩ. Mọi người khuyên Thúy Nga nên làm đến cùng để tình trạng này không tiếp tục xảy ra.

"Trời, tin giả à? Làm tui khóc quá xá. Trả lại 2 thùng nước mắt đi", "Chết 1 chục lần rồi. Chưa thấy ai chết nhiều như chị Nga với anh Linh", "Quá ác..! Tội cho Thuý Nga", "Kiện đi chị ơi", "Câu view thất đức quá"... dân mạng bày tỏ.

Bị chồng cũ chê đoảng chỉ biết nấu mỗi 1 món, Quỳnh Như đáp trả cực cao tay Đăng ảnh khoe cuộc sống mới bình yên bên con gái, Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh vẫn không quên "cà khịa" chồng cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-nga-phan-no-khi-tiep-tuc-bi-tung-tin-da-qua-doi-tai-my-de-lai-gia-tai-trieu-do-393717.html