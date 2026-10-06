Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 06/10/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, dự báo đường công việc không ổn vì Thiên Quan chiếu vận. Dễ có tiểu nhân tranh đấu, ghen ghét vì bạn quá giỏi giang, thông minh. Đặc biệt là những người đang làm quan, đôi khi phải giả vờ ngây ngô một chút để giữ được cái ghế mình đang ngồi. Đáng chú ý, hôm nay, bạn có thể sẽ gặp phải một số vấn đề về tiền bạc bởi những khoản chi phát sinh bất ngờ. 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đi xuống vì Hỏa khắc Kim. Vợ chồng, cha con không tìm được tiếng nói chung, hiếm khi trò chuyện với nhau. Hôm nay nếu nửa kia có làm điều sai thì bạn cũng đừng nên oán trách, chỉ trích người ta nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Con giáp này hãy luôn đề phòng những người chủ động tiếp cận và nhiệt tình bất thường với mình. Có thể kẻ xấu đang cố gắng khiến bạn lơ là cảnh giác để lợi dụng bạn.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ. Hãy luôn có lòng đề phòng người khác, chớ nên cả tin, hãy kiểm chứng thông tin và tình hình thực tế kĩ càng trước khi đưa ra các quyết định.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, tuổi Thân phải xác định tinh thần mọi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Hãy luôn giữ trạng thái bình tĩnh để không làm rối mọi chuyện lên. Con giáp này vốn là người có tài ứng biến và có kinh nghiệm phong phú, vì thế đừng ngại đối diện với những sự cố bất ngờ. Thực chất, đây lại chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định vị thế, vươn lên một vị trí cao xa hơn. 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có vẻ không mấy sẵn sàng đón nhận tình cảm từ đối phương. Con giáp này ngại bắt đầu một mối quan hệ mới mẻ bởi bản mệnh cho vậy là tốn thời gian. Tuổi Thân thích hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có một mình.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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