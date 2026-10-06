Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Tôm là một loại động vật giáp xác, có thể sống ở nước biển, nước ngọt và nước lợ. Chúng có thân dài, có nhiều chân nhỏ và vỏ cứng. Tôm là động vật ăn tạp, thức ăn của chúng bao gồm các loại rong rêu, tảo, động vật phù du và các loài động vật nhỏ khác.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Hàm lượng omega-3 và vitamin B12 trong tôm giúp giảm viêm và củng cố hệ tim mạch, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Thiếu vitamin B12 thường làm tăng mức homocysteine - một yếu tố nguy cơ cho bệnh tim.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Tôm là loại hải sản chứa ít calo nhưng giàu protein nạc và chất béo tốt, giúp bạn cảm thấy no lâu, kiểm soát cơn thèm ăn mà không gây tăng cân. Một nghiên cứu cho thấy người tiêu thụ nhiều omega-3 từ tôm và các động vật có vỏ khác có cảm giác no lâu hơn sau mỗi bữa ăn.

Tăng cường chức năng não bộ: Omega-3 và vitamin B12 còn tham gia vào sự phát triển và duy trì các chức năng não, đặc biệt quan trọng với trẻ em và người lớn tuổi.

Nâng cao hệ miễn dịch: Tôm chứa nhiều kẽm - khoáng chất cần thiết để phát triển tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật hiệu quả hơn.

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Nên ăn bao nhiêu tôm mỗi ngày?

Lượng tôm nên ăn mỗi ngày tùy thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người:

Người lớn: Lượng tôm nên ăn 2 - 3 lần mỗi tuần với mỗi khẩu phần ăn khoảng 230 - 350g thịt tôm.

Trẻ em: Trẻ em dưới 4 tuổi nên nên ăn khoảng 30g thịt tôm mỗi ngày. Trẻ em từ 4 - 10 tuổi có thể ăn 60g - 80g thịt tôm, còn trẻ trên 11 tuổi có thể ăn 120g thịt tôm với 3 lần mỗi tuần.

Phụ nữ mang thai: Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi nên lượng tôm cần ăn 2 - 3 lần mỗi tuần với mỗi khẩu phần ăn khoảng 120g thịt tôm.

Ảnh minh họa: Internet

Người không nên ăn tôm

Tôm chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt giúp mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ cho con người, tuy nhiên, một số người không nên ăn tôm bao gồm:

Người bị dị ứng: Gây ra các triệu chứng như nổi mẩn đỏ hoặc sưng môi, miệng, lưỡi sau khi ăn tôm, bạn nên tránh ăn tôm và các sản phẩm từ tôm.

Người bị ho, hen suyễn: Khi ăn tôm, vỏ và càng tôm dễ mắc ở họng gây ngứa và ho. Bên cạnh đó, tôm có thể gây kích ứng vùng họng, co thắt cơ khí quản và làm trầm trọng thêm các triệu chứng ho, hen suyễn.

Người bị đau mắt đỏ: Ăn tôm khi bị đau mắt đỏ có thể làm tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.

Bệnh nhân gout: Tôm có hàm lượng purine cao có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu gây ra các cơn đau khớp cho bệnh nhân gout.

Ảnh minh họa: Internet

Người có hệ tiêu hóa yếu: Tôm có thể gây khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy ở những người có hệ tiêu hóa yếu.