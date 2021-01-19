Quý Bình thoải mái ôm, thể hiện tình cảm thân mật với vợ tổng giám đốc sau hơn 1 tháng cưới

Sau hôn lễ, diễn viên Quý Bình và bà xã Ngọc Tiền đã có thể thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau.

Giữa tháng 12/2020, diễn viên Quý Bình đã chính thức "về chung nhà" với doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã có 3 năm yêu nhau mặn nồng.

Dù vậy, cả hai vẫn giấu kín mọi thông tin, mãi đến cận ngày cưới mới hé lộ. Vì muốn giữ sự riêng tư, hôn lễ của Quý Bình diễn ra kín đáo và ấm cúng, hạn chế khách mời.

Đám cưới của Quý Bình và Ngọc Tiền được tổ chức ở 3 nơi - Ảnh: FB

Sau đám cưới, vợ chồng nghệ sĩ thoải mái chia sẻ ảnh cưới lên trang cá nhân để mọi người cùng chiêm ngưỡng - Ảnh: FB

Sau hôn lễ, cả hai đều bận rộn công việc cuối năm nên hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Bất ngờ mới đây, doanh nhân Ngọc Tiền đã đích thân "tháp tùng" ông xã đến một sự kiện âm nhạc.

Cô chăm chú lắng nghe chồng hát, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu - Ảnh: Internet

Doanh nhân Ngọc Tiền diện trang phục đơn giản, ngồi dưới hàng ghế khán giả chăm chú theo dõi phần trình diễn của chồng. Vợ Quý Bình còn chuẩn bị hoa tươi để tặng cho ông xã. Cặp đôi khiến mọi người ngưỡng mộ khi thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào với nhau.

Nữ doanh nhân tinh tế mua hoa đến tặng ông xã - Ảnh: Internet

Cặp đôi thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ thân mật - Ảnh: Internet

Hơn 1 tháng sau đám cưới, gần như đây là lần đầu tiên Quý Bình và bà xã chính thức ra mắt khán giả. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ.

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