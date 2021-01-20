Lễ an táng ca sĩ Vân Quang Long được gia đình tổ chức tươm tất vào sáng 20/1. Tro cốt được đặt vào mộ trong sự thương tiếc của người thân.
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Gần 1 tháng sau khi ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ, hiện tro cốt đã về đến Việt Nam. Sáng nay (20/1), người thân đã tổ chức lễ tang đưa tiễn cựu thành viên nhóm 1088 về nơi an nghỉ cuối cùng. Tro cốt cố ca sĩ đã được đặt vào bên trong mộ tại quê nhà Đồng Tháp.
Là người lo hậu sự cho Vân Quang Long tại Mỹ và cùng gia đình làm giấy tờ đưa tro cốt về nước, Hàn Thái Tú xúc động khi dõi theo lễ tang từ nửa vòng trái đất.
Anh xúc động viết: "Vậy là hôm nay mày cũng được nằm tại quê hương thương mến, bên ông bà bên vòng yêu thương của gia đình, bạn bè. Tin chắc mày cũng đang mỉm cười. Trong tất cả thằng bạn, mày là người phá tao nhất, mày phá tao tức điên. Rồi lại huề cười cả làng. Mất mày tao mới thấm từ tri kỉ, cảm giác làm hình thờ, cúng cơm đưa tiễn đoạn cuối con đường thật khủng kiếp với tao. Nhưng giờ tao phải chấp nhận là đã không còn người bạn thân nữa. An nghỉ nha thằng quỷ".
Sau nhiều ngày lo lắng, giờ Hàn Thái Tú cũng đã phần nào an lòng khi làm tròn trách nhiệm với bạn thân.