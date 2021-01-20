Dõi theo lễ tang Vân Quang Long, Hàn Thái Tú nghẹn ngào: 'Hôm nay mày được nằm tại quê hương thương mến'

Hậu trường 20/01/2021 14:41

Lễ an táng ca sĩ Vân Quang Long được gia đình tổ chức tươm tất vào sáng 20/1. Tro cốt được đặt vào mộ trong sự thương tiếc của người thân.

Gần 1 tháng sau khi ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ, hiện tro cốt đã về đến Việt Nam. Sáng nay (20/1), người thân đã tổ chức lễ tang đưa tiễn cựu thành viên nhóm 1088 về nơi an nghỉ cuối cùng. Tro cốt cố ca sĩ đã được đặt vào bên trong mộ tại quê nhà Đồng Tháp.

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Hình ảnh tại tang lễ Vân Quang Long sáng 20/1 - Ảnh: Internet
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Vợ cũ và hai con lớn của Vân Quang Long thất thần khi đặt tro cốt vào mộ - Ảnh: Internet
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Linh Lan có mặt tiễn đưa chồng lần cuối - Ảnh: Internet

Là người lo hậu sự cho Vân Quang Long tại Mỹ và cùng gia đình làm giấy tờ đưa tro cốt về nước, Hàn Thái Tú xúc động khi dõi theo lễ tang từ nửa vòng trái đất.

Anh xúc động viết: "Vậy là hôm nay mày cũng được nằm tại quê hương thương mến, bên ông bà bên vòng yêu thương của gia đình, bạn bè. Tin chắc mày cũng đang mỉm cười. Trong tất cả thằng bạn, mày là người phá tao nhất, mày phá tao tức điên. Rồi lại huề cười cả làng. Mất mày tao mới thấm từ tri kỉ, cảm giác làm hình thờ, cúng cơm đưa tiễn đoạn cuối con đường thật khủng kiếp với tao. Nhưng giờ tao phải chấp nhận là đã không còn người bạn thân nữa. An nghỉ nha thằng quỷ".

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Hàn Thái Tú là người bạn rất thân của Vân Quang Long lúc sinh thời - Ảnh: Internet
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Anh cùng gia đình lo tươm tất lễ tang tại Mỹ cho cố ca sĩ - Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày lo lắng, giờ Hàn Thái Tú cũng đã phần nào an lòng khi làm tròn trách nhiệm với bạn thân. 

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Từ khóa:   Vân Quang Long qua đời ca sĩ Vân Quang Long Hàn Thái Tú

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