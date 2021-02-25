Danh ca Trường Vũ tiết lộ tuổi thơ làm đủ nghề, từ phụ bếp đến lợp tôn… ‘bốc mùi’ đến nỗi không ai dám đến gần

Anh được biết đến như một giọng ca tiêu biểu cho thể loại nhạc vàng thập niên 1990. Cùng với Tuấn Vũ, anh là ca sĩ có số lượng bài hát thu âm và băng dĩa nhạc được tiêu thụ nhiều bậc nhất tại hải ngoại. Giọng ca "Vùng Lá Me Bay" cũng từng thừa nhận vì mình được học nhạc từ Duy Khánh và Chế Linh nên giọng hát ít nhiều cũng ảnh hưởng từ hai danh ca đình đám này.

Trường Vũ (tên thật Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963) là một nam ca sĩ hải ngoại người Việt gốc Hoa ở Mỹ nổi tiếng với dòng nhạc vàng. Hôm nay 25/2 cũng chính là sinh nhật 58 tuổi của anh. Anh là con thứ năm trong gia đình có sáu người con gốc Triều Châu đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Trường Vũ lấy vợ khi 42 tuổi, cô là một nữ y tá. Cặp đôi có với nhau 2 người con, 1 trai và 1 gái.

Không những thế, để có tiền trang trải cuộc sống, giọng ca hải ngoại tiết lộ trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì anh phải làm thêm lợp tôn, làm mái nhà, cắt đồ cho nhà vest… Sau đó khách đông thì trở lại nhà hàng. “Tôi phải làm từ 5 giờ sáng đến tận 10 giờ tối muộn mới được về”, anh chia sẻ thêm.

Trong một chia sẻ mới nhất của mình, Trường Vũ tiết lộ khoảng thời gian thuở anh mới vừa qua Mỹ: “Tôi phải làm phụ bếp, rửa chén bát, lau dọn nhà nói chung là làm hết mọi việc, 1 tháng được có vài trăm đô la”.

Danh ca hải ngoại Trường Vũ - Ảnh: FBNV

Trường Vũ tiết lộ đã từng có cuộc sống cơ cực tại Mỹ - Ảnh: Internet

Trường Vũ quần quật ở nhà hàng tới nỗi mùi nơi đó ám lên khắp cơ thể anh, khiến người ta không ai dám ngồi gần. Anh nhớ lại, mặc dù anh đã mua loại xà bông đắt nhất Pháp về tắm rồi nhưng vẫn “không ăn thua”.

Về sau khi cuộc sống đã dần ổn định, anh mua được ô tô riêng và xin nghỉ hẳn việc ở nhà hàng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Trường Vũ mở lại các băng đĩa của những danh ca Duy Khánh, Chế Linh nghe và nuôi dưỡng đam mê ca hát. Vào một dịp tình cờ, anh gặp ca sĩ Chung Tử Lưu và được nam ca sĩ này mời về hợp tác với trung tâm Phượng Hoàng và trung tâm Ca Dao.

Trường Vũ nổi tiếng với các tác phẩm thể hiện cùng 'người tình sân khấu' là danh ca Như Quỳnh - Ảnh: Internet

Thời gian đầu, mọi thứ khá khó khăn với Trường Vũ vì ngôn ngữ tiếng Việt của anh không thạo. Nhờ có cô bạn gái Anh Thư ở bên, danh ca đã tự tin và ngày càng thành công.

Bên cạnh đó, vì được Duy Khánh và Chế Linh nhận làm học trò, tận tình giảng dạy; cùng với quá trình tôi luyện, anh trở nên khác biệt hơn, thành công trên sân khấu Paris by night. Anh nổi tiếng với các tác phẩm song ca ăn ý với nữ ca sĩ Như Quỳnh, một trong số đó phải kể đến như: Không Giờ Rồi, Bài Ca Kỷ Niệm, Con Đường Mang Tên Em, Phố Đêm, Chiều Bên Đồi Hoa Sim...

Nhân dịp về nước năm 2016, Trường Vũ từng chia sẻ với truyền thông rằng anh hiện tại đang chạy show khá ít vì các show ở sòng bài bị cắt bớt nên anh chỉ còn hát cho cộng đồng, chùa chiền hoặc những buổi đi hát thêm vào cuối tuần hay ngày lễ.

Lý giải về việc hạn chế chạy show, Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi nhưng may mắn được tổ nghề “đãi”, cộng với sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, thế nên con đường theo đuổi đam mê của anh luôn thoải mái, thuận lợi.

Giọng ca hải ngoại kết hôn khá muộn, khi anh đã 42 tuổi - Ảnh: FBNV

Tổ ấm hiện tại của Trường Vũ - Ảnh: FBNV

“Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz. Cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn không nhiều cũng một ít”, theo lời nam danh ca chia sẻ.