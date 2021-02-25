Danh ca Trường Vũ tiết lộ tuổi thơ làm đủ nghề, từ phụ bếp đến lợp tôn… ‘bốc mùi’ đến nỗi không ai dám đến gần

Hậu trường 25/02/2021 15:39

Trường Vũ là một giọng ca Bolero nổi tiếng tại hải ngoại. Nhìn vào sự nghiệp đồ sộ của anh ngày hôm nay, ít ai biết được Trường Vũ đã trải qua quá khứ khó khăn, lam lũ.

Trường Vũ (tên thật Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963) là một nam ca sĩ hải ngoại người Việt gốc Hoa ở Mỹ nổi tiếng với dòng nhạc vàng. Hôm nay 25/2 cũng chính là sinh nhật 58 tuổi của anh. Anh là con thứ năm trong gia đình có sáu người con gốc Triều Châu đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Trường Vũ lấy vợ khi 42 tuổi, cô là một nữ y tá. Cặp đôi có với nhau 2 người con, 1 trai và 1 gái.

Anh được biết đến như một giọng ca tiêu biểu cho thể loại nhạc vàng thập niên 1990. Cùng với Tuấn Vũ, anh là ca sĩ có số lượng bài hát thu âm và băng dĩa nhạc được tiêu thụ nhiều bậc nhất tại hải ngoại. Giọng ca "Vùng Lá Me Bay" cũng từng thừa nhận vì mình được học nhạc từ Duy Khánh và Chế Linh nên giọng hát ít nhiều cũng ảnh hưởng từ hai danh ca đình đám này.

Trong một chia sẻ mới nhất của mình, Trường Vũ tiết lộ khoảng thời gian thuở anh mới vừa qua Mỹ: “Tôi phải làm phụ bếp, rửa chén bát, lau dọn nhà nói chung là làm hết mọi việc, 1 tháng được có vài trăm đô la”

Không những thế, để có tiền trang trải cuộc sống, giọng ca hải ngoại tiết lộ trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì anh phải làm thêm lợp tôn, làm mái nhà, cắt đồ cho nhà vest… Sau đó khách đông thì trở lại nhà hàng. “Tôi phải làm từ 5 giờ sáng đến tận 10 giờ tối muộn mới được về”, anh chia sẻ thêm.

truong vu 1
Danh ca hải ngoại Trường Vũ - Ảnh: FBNV
truong vu 2
Trường Vũ tiết lộ đã từng có cuộc sống cơ cực tại Mỹ - Ảnh: Internet

Trường Vũ quần quật ở nhà hàng tới nỗi mùi nơi đó ám lên khắp cơ thể anh, khiến người ta không ai dám ngồi gần. Anh nhớ lại, mặc dù anh đã mua loại xà bông đắt nhất Pháp về tắm rồi nhưng vẫn “không ăn thua”.

Về sau khi cuộc sống đã dần ổn định, anh mua được ô tô riêng và xin nghỉ hẳn việc ở nhà hàng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Trường Vũ mở lại các băng đĩa của những danh ca Duy Khánh, Chế Linh nghe và nuôi dưỡng đam mê ca hát. Vào một dịp tình cờ, anh gặp ca sĩ Chung Tử Lưu và được nam ca sĩ này mời về hợp tác với trung tâm Phượng Hoàng và trung tâm Ca Dao.

truong vu 3
Trường Vũ nổi tiếng với các tác phẩm thể hiện cùng 'người tình sân khấu' là danh ca Như Quỳnh - Ảnh: Internet

Thời gian đầu, mọi thứ khá khó khăn với Trường Vũ vì ngôn ngữ tiếng Việt của anh không thạo. Nhờ có cô bạn gái Anh Thư ở bên, danh ca đã tự tin và ngày càng thành công.

Bên cạnh đó, vì được Duy Khánh và Chế Linh nhận làm học trò, tận tình giảng dạy; cùng với quá trình tôi luyện, anh trở nên khác biệt hơn, thành công trên sân khấu Paris by night. Anh nổi tiếng với các tác phẩm song ca ăn ý với nữ ca sĩ Như Quỳnh, một trong số đó phải kể đến như: Không Giờ Rồi, Bài Ca Kỷ Niệm, Con Đường Mang Tên Em, Phố Đêm, Chiều Bên Đồi Hoa Sim...

Nhân dịp về nước năm 2016, Trường Vũ từng chia sẻ với truyền thông rằng anh hiện tại đang chạy show khá ít vì các show ở sòng bài bị cắt bớt nên anh chỉ còn hát cho cộng đồng, chùa chiền hoặc những buổi đi hát thêm vào cuối tuần hay ngày lễ. 

Lý giải về việc hạn chế chạy show, Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi nhưng may mắn được tổ nghề “đãi”, cộng với sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, thế nên con đường theo đuổi đam mê của anh luôn thoải mái, thuận lợi. 

truong vu 4
Giọng ca hải ngoại kết hôn khá muộn, khi anh đã 42 tuổi - Ảnh: FBNV

truong vu 5

truong vu 6
Tổ ấm hiện tại của Trường Vũ - Ảnh: FBNV

“Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz. Cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn không nhiều cũng một ít”, theo lời nam danh ca chia sẻ.  

Lễ tang ca sĩ Quốc Anh qua đời vì Covid-19: Bà xã cố NS Chí Tài và nhiều bạn bè đến tiễn biệt

Lễ tang ca sĩ Quốc Anh qua đời vì Covid-19: Bà xã cố NS Chí Tài và nhiều bạn bè đến tiễn biệt

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã có mặt tại lễ tang của ca sĩ Quốc Anh để tiễn biệt ông lần cuối.

Xem thêm
Từ khóa:   danh ca Trường Vũ gia đình Trường Vũ Trường Vũ hải ngoại

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 11 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026