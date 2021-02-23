Gia đình Chí Tài quyết định gửi gần 2 tỷ đồng tiền phúng điếu trong tang lễ cho danh hài Hoài Linh để làm từ thiện theo di nguyện của cố nghệ sĩ.

Tháng 12/2020, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ. Trong tang lễ của cố danh hài, gia đình từ chối nhận vòng hoa và số tiền phúng viếng sẽ dùng để lập quỹ từ thiện theo đúng di nguyện còn dang dở của Chí Tài.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Chí Thiện - anh trai cố NS Chí Tài đã gửi lời cảm tạ và công bố số tiền phúng viếng: “Ca sĩ Phương Loan cùng gia đình nghệ sĩ Chí Tài, chúng tôi xin được trân trọng thông báo, quỹ từ thiện nghệ sĩ Chí Tài với mục đích dùng số tiền phúng điếu và đi vòng hoa trong tang lễ để giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai tại Việt Nam với số tiền là 83.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng) do quý nghệ sĩ, quý thân hữu và quý thính giả ái mộ đóng góp”.

Bài đăng của anh trai cố nghệ sĩ - Ảnh: FB

Theo đó, danh hài Hoài Linh sẽ nhận toàn bộ số tiền phúng điếu này và thay mặt gia đình thực hiện công việc từ thiện tại Việt Nam: “Nay số tiền đã được chuyển đến nghệ sĩ Hoài Linh tại Việt Nam ngày thứ 2, ngày 22/2/2021. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thay mặt gia đình chúng tôi để thực hiện các công việc từ thiện tại Việt Nam qua số tiền đóng góp của quý vị”.

Hoài Linh sẽ thay mặt gia đình dùng số tiền phúng điếu làm từ thiện theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, Chí Thiện cho biết sẽ công khai minh bạch về quá trình từ thiện đến khán giả: “Chúng tôi sẽ xin được tường trình tổng kết đến với quý vị sau khi các công việc từ thiện đã được thực hiện”.

Hiện tại, hài cốt của cố nghệ sĩ Chí Tài được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery, quận Cam, phía Nam bang California, Mỹ. Dịp cuối tuần và ngày lễ, bà xã danh hài – ca sĩ Phương Loan và những đồng nghiệp thân thiết vẫn thường xuyên thăm viếng.

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