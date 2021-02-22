Quỳnh Như thẳng thừng tuyên bố không bao giờ cho chồng cũ Hoàng Anh nhận con

Hậu trường 22/02/2021 22:01

Hậu đường ai nấy đi, những thông tin xoay quanh cuộc sống của Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ cũ Hoàng AnhQuỳnh Như chia sẻ loạt khoảnh khắc bên con gái – bé Nu kèm dòng trạng thái đầy tự hào: “Nu giỏi lắm cả nhà ơi!!! Mami hỏi là trả lời được hết. Thấy Nu ngoan như vậy Mami cũng thấy ấm lòng và được an ủi phần nào. Love you con gái. Nu là tài sản lớn nhất của Mami...”.

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Bài đăng của Hoàng Anh - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, bé Nu được nhận xét thông minh, lanh lợi và vô cùng đáng yêu. Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều lời động viên, mong Quỳnh Như sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hậu ly hôn và có cuộc sống bình yên bên con gái.

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Bé Nu được nhận xét thông minh, đáng yêu - Ảnh: FB

Đặc biệt, khi một cư dân mạng để lại bình luận: “Rồi sẽ có một ngày người ta sẽ hối hận khi đã bỏ rơi bé Nu” thì vợ cũ Hoàng Anh liền thẳng thừng cho biết: “Từ lúc đi đến giờ chưa hề hỏi thăm con mình... Tết cũng chưa một lời hỏi thăm Nu, ở đâu ra để nhận máu mủ ruột thịt. Chẳng lẽ nuôi sẵn cho lớn khôn rồi về nhận con, không bao giờ có chuyện đó đâu”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Quỳnh Như, hậu ly hôn, Hoàng Anh chưa hề hỏi thăm con gái dù là ngày Tết. Trước đó, Quỳnh Như từng nghẹn ngào cho biết bé Nu được chẩn đoán chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, ngại giao tiếp. Chính vì vậy, cô mong Hoàng Anh làm tròn bổn phận người cha để giúp bé Nu sớm vượt qua chứng tự kỷ.

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Vợ chồng Hoàng Anh thuở mặn nồng - Ảnh: FB

Đầu tháng 12/2020, Hoàng Anh và Quỳnh Như tuyên bố ly hôn sau 3 năm chung sống. Hậu đổ vỡ, cặp đôi liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội.

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