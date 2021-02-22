Bị chê mặt mộc kém sắc, Hà Anh lên tiếng khiến hội chị em gật gù đồng tình

Hậu trường 22/02/2021 15:56

Những chia sẻ mới nhất của siêu mẫu Hà Anh về “mặt mộc” và “dao kéo” nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cư dân mạng.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá bức xúc sau khi bị nhận xét mặt mộc kém sắc: “Tôi chả hiểu cái thẩm mỹ ở nhà ta nó như thế nào, mặt mộc trước khi đi ngủ của người ta đẹp thế kia - đẹp ở đây là da dẻ mướt mát căng mọng, tự nhiên, thoải mái trong làn da của chính mình, một phụ nữ tự tin và thoải mái với chính mình và vẻ bề ngoài của mình ở độ tuổi 38”.

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Khoảnh khắc mặt mộc bị nhận xét là kém sắc của Hà Anh - Ảnh: FB
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Bài đăng của nàng mẫu - Ảnh: FB

Theo đó, cô nàng cho biết bản thân rất tự tin với mặt mộc của chính mình và không muốn dùng các ứng dụng chỉnh sửa hay trang điểm vì muốn giữ hình ảnh bình dị, gần gũi trong mắt người hâm mộ.

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Hà Anh cho rằng vẻ đẹp mộc mạc mới gần gũi, bình dị - Ảnh: FB

Đặc biệt, khi bị soi khuyết điểm sống mũi to, Hà Anh thẳng thừng cho biết bản thân chưa từng nghĩ đến việc “dao kéo”: “Tôi là người Châu Á, tôi từ chối sửa hình ảnh của mình cho giống người phương Tây”.

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Hội chị em gật gù đồng tình với quan điểm của Hà Anh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt đứng về phía Hà Anh: “Em nói thật là hay và rất đúng!”, “Mình rất thích quan điểm của bạn”, “Chuẩn rồi, không nên lấy giá trị đẹp của bản thân, gán cho người khác và mong chờ ở người khác”, “Chuẩn quá em, nét đẹp của năng lượng tràn đầy, của vẻ đẹp tự nhiên tạo hóa, cha mẹ ban tặng, không chỉnh sửa, không make-up”…

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Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh nhan sắc Hà Anh Sao Việt

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