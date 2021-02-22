Từng bị đồn ‘cạch mặt’, Lâm Khánh Chi có động thái bất ngờ khi mỹ nhân chuyển giới Đỗ Nhật Hà tuyên bố thi hoa hậu

Màn tương tác đặc biệt của Lâm Khánh Chi và mỹ nhân chuyển giới Đỗ Nhật Hà trên mạng xã hội đã chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mỹ nhân chuyển giới Đỗ Nhật Hà bất ngờ thông báo sẽ tham gia dự thi “Miss Universe 2021” (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam): “Quyết định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không hẳn là một quyết định táo bạo, điều Hà đánh cược nhiều nhất đó chính là mang tiếng nói của mình để góp phần thúc đẩy nhanh quyền cho người chuyển giới tại Việt Nam - dự án cộng đồng mà Hà vẫn ấp ủ và nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 2 năm qua”. Đỗ Nhật Hà xác nhận tham gia 'Miss Universe 2021' - Ảnh: FB Chia sẻ về quyết định này của mình, người đẹp cho biết cô gặp khá nhiều áp lực: “Dẫu biết hành trình vẫn còn khá dài và nhiều chông gai, nhưng Hà vẫn quyết tâm tham gia casting trực tiếp cho cuộc thi năm nay”.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời động viên, cổ vũ tinh thần cho Đỗ Nhật Hà. Đặc biệt, gây chú ý nhất là bình luận của “nữ hoàng chuyển giới” Lâm Khánh Chi. Cụ thể, nữ ca sĩ nhắn nhủ đàn em: “Chị tài trợ cho em đi thi nè bé. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ, tới luôn em ơi”. Trước sự nhiệt tình của Lâm Khánh Chi, Đỗ Nhật Hà nhanh chóng đáp lời: “Dạ vâng ạ. Vì chị yêu em sẽ cố gắng thiệt nhiều”.

Màn tương tác gây chú ý của 2 người đẹp - Ảnh: FB Trước đó, Lâm Khánh Chi và Đỗ Nhật Hà từng vướng tin đồn mâu thuẫn, “cạch mặt” nhau. Tuy nhiên, động thái này của cả hai đã chứng minh mối quan hệ của họ vô cùng thân thiết. Cả hai có mối quan hệ thân thiết ngoài đời - Ảnh: FB Nhan sắc xinh đẹp của Đỗ Nhật Hà - Ảnh: FB Đỗ Nhật Hà là một trong những người đẹp chuyển giới nổi tiếng của Vbiz, cô được khán giả biết đến khi đại diện Việt Nam tham gia “Miss International Queen 2019”. Sau hơn 2 năm trau dồi, mỹ nhân đã chính thức xác nhận sẽ dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021” và hứa hẹn sẽ là nhân tố gây bất ngờ của cuộc thi.

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