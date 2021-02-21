Hậu tin đồn sống chung nhà, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu bị bắt gặp đi mua nhẫn cưới?

Hậu trường 21/02/2021 21:45

Loạt khoảnh khắc mới nhất của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu được “team qua đường” ghi lại nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Hậu ly hôn đại gia Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên nam người mẫu kém tuổi Lâm Bảo Châu. Theo đó, sau 7749 lần lộ nghi vấn hẹn hò, cách đây không lâu, cặp đôi đã xác nhận chuyện tình cảm trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng.

le quyen 1
Lệ Quyên hẹn hò cùng nam người mẫu Lâm Bảo Châu hậu ly hôn - Ảnh: FB
le quyen 2
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Lệ Quyên đã đưa người yêu ra Hà Nội đón năm mới cùng mẹ ruột - Ảnh: FB

Từ sau khi công khai, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng dần thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cặp đôi dính với nhau như hình với bóng từ đi sự kiện đến đời thường. Dù mới yêu nhưng cả hai đã vướng nghi vấn sống chung một nhà vì Lâm Bảo Châu thường xuyên check-in tại chung cư của Lệ Quyên.

le quyen 3
Cặp đôi bị nghi sống chung nhà vì check-in cùng 1 địa điểm - Ảnh: IG

Cách đây vài giờ, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh cặp đôi xuất hiện tại một cửa hàng trang sức. Dù diện trang phục đơn giản và đeo khẩu trang kín mít nhưng người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Ngay lập tức, một số cư dân mạng để lại bình luận cho rằng cả hai cùng nhau đi mua nhẫn cưới.

le quyen 4
Hình ảnh gây sốt mạng xã hội của cả hai - Ảnh: FB

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cả hai chỉ đơn thuần đi mua vàng ngày vía Thần Tài. Số vàng ở quầy thu ngân chính là bằng chứng rõ ràng cho nhận định này.

Có thể thấy, người hâm mộ rất mong mỏi việc Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu sớm “về chung một nhà” nên mới đặt ra nghi vấn trên.

Cận cảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của vợ chồng Việt Hương tại TP.HCM

Cận cảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của vợ chồng Việt Hương tại TP.HCM

Nhiều người thích thú khi những hình ảnh bên trong căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng Việt Hương được diễn viên Huy Khánh tiết lộ trên kênh Youtube riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu Lâm Bảo Châu ca sĩ Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026