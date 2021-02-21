Hậu tin đồn sống chung nhà, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu bị bắt gặp đi mua nhẫn cưới?

Loạt khoảnh khắc mới nhất của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu được “team qua đường” ghi lại nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Hậu ly hôn đại gia Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên nam người mẫu kém tuổi Lâm Bảo Châu. Theo đó, sau 7749 lần lộ nghi vấn hẹn hò, cách đây không lâu, cặp đôi đã xác nhận chuyện tình cảm trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng.

Lệ Quyên hẹn hò cùng nam người mẫu Lâm Bảo Châu hậu ly hôn - Ảnh: FB

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Lệ Quyên đã đưa người yêu ra Hà Nội đón năm mới cùng mẹ ruột - Ảnh: FB

Từ sau khi công khai, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng dần thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cặp đôi dính với nhau như hình với bóng từ đi sự kiện đến đời thường. Dù mới yêu nhưng cả hai đã vướng nghi vấn sống chung một nhà vì Lâm Bảo Châu thường xuyên check-in tại chung cư của Lệ Quyên.

Cặp đôi bị nghi sống chung nhà vì check-in cùng 1 địa điểm - Ảnh: IG

Cách đây vài giờ, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh cặp đôi xuất hiện tại một cửa hàng trang sức. Dù diện trang phục đơn giản và đeo khẩu trang kín mít nhưng người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Ngay lập tức, một số cư dân mạng để lại bình luận cho rằng cả hai cùng nhau đi mua nhẫn cưới.

Hình ảnh gây sốt mạng xã hội của cả hai - Ảnh: FB

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cả hai chỉ đơn thuần đi mua vàng ngày vía Thần Tài. Số vàng ở quầy thu ngân chính là bằng chứng rõ ràng cho nhận định này.

Có thể thấy, người hâm mộ rất mong mỏi việc Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu sớm “về chung một nhà” nên mới đặt ra nghi vấn trên.

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