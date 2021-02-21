Cận cảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của vợ chồng Việt Hương tại TP.HCM

Hậu trường 21/02/2021 20:58

Nhiều người thích thú khi những hình ảnh bên trong căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng Việt Hương được diễn viên Huy Khánh tiết lộ trên kênh Youtube riêng.

Mới đây, diễn viên Huy Khánh đã có dịp ghé thăm biệt thự của đàn chị Việt Hương tại quận 10, TP.HCM. Trên kênh Youtube riêng, nam diễn viên khiến khán giả vô cùng thích thú khi hé lộ nhiều góc trong căn biệt thự sang trọng của gia đình nữ danh hài.

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Huy Khánh...
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...và nhiều sao Việt ghé thăm nhà Việt Hương - Ảnh: FB

Cụ thể, căn nhà có 5 tầng và được xây dựng theo phong cách hiện đại, được trang bị cả hệ thống thang máy đi lại thuận tiện. Theo đó, tầng 1 được Việt Hương dùng để kinh doanh mỹ phẩm.

Tầng tiếp theo là nhà ăn và phòng tiếp khách được thiết kế với tông màu đen, ghi và xám sang trọng. Được biết, đây cũng là nơi các nghệ sĩ tụ hội ăn uống và trò chuyện mỗi khi đến nhà Việt Hương.

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Phòng bếp sang trọng, hiện đại - Ảnh: Youtube

Phòng ngủ của vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương nằm ở tầng 4. Tuy chú trọng sự đơn giản nhưng căn phòng này vẫn đầy đủ những thiết bị tiện nghi như ti vi, ghế mát-xa, bàn trang điểm...

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Phòng ngủ của vợ chồng nữ diễn viên thiết kế khá đơn giản - Ảnh: Youtube

Phòng tập thể dục được vợ chồng nữ diễn viên bố trí ở sân thượng thoáng mát. Dù bận rộn với công việc nhưng Việt Hương vẫn dành thời gian để trồng nhiều loại cây ở khu vực này.

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Phòng tập thể dục có view thoáng mát - Ảnh: Youtube

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Phần sân thượng được trồng nhiều cây xanh - Ảnh: Youtube

Sau khi tham quan căn nhà của Việt Hương, Huy Khánh không khỏi cảm thán: “Nhà được trồng hoa rất xinh xắn, đáng yêu. Căn nhà của chị Việt Hương rất đẳng cấp”.

Dưới đoạn clip, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho không gian sống của vợ chồng Việt Hương: “Nhà chị Hương đẹp quá”, “Nhìn nhà thích ghê”, “Huy Khánh soi dễ sợ, nhưng thú vị hay quá em ơi. Nhờ vậy mà biết nhà Việt Hương đẹp ghê”…

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Từ khóa:   Huy Khánh vợ chồng Việt Hương Việt Hương và Hoài Phương

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