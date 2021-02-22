Lê Phương khoe ảnh thân thiết bên ‘người tình màn ảnh’, nhan sắc mẹ 2 con gây chú ý

Loạt khoảnh khắc mới nhất của cặp đôi “Gạo nếp gạo tẻ” - Lê Phương và Thanh Thức khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Sau thành công của “Gạo nếp gạo tẻ”, cặp đôi Hương (Lê Phương) - Tường (Thanh Thức) được rất nhiều khán giả yêu mến và sở hữu lượng fan đông đảo.

Sự tương tác ăn ý của Lê Phương và Thanh Thức trên phim được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương hào hứng đăng tải khoảnh khắc trên phim trường cùng nam diễn viên Thanh Thức: “Ngày đầu tiên khai máy trở lại, hai đứa em thương chúc mọi người năm mới sẽ luôn như ý toại nguyện. Mà nhớ là làm gì cũng nên có Phương - Thức, đừng vô Phương vô Thức, sẽ rất tốt nha”.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Lê Phương gây ấn tượng với tạo hình dịu dàng, hiền lành phù hợp với tuyến nhân vật cô thường đảm nhận trong các bộ phim truyền hình. Trong khi đó, Thanh Thức lại có phần bảnh bao hơn khi xuất hiện bên nữ đồng nghiệp.

Lê Phương xinh đẹp bên 'người tình màn ảnh' - Ảnh: FB

Đặc biệt, nhan sắc của mẹ 2 con Lê Phương nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Hậu giảm cân, nữ diễn viên đã lấy lại vóc dáng thon gọn và ngày càng xinh đẹp hơn.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, khán giả đồng loạt để lại bình luận mong mỏi cặp đôi tái hợp trong cùng dự án, đồng thời gửi lời chúc năm mới đến cả hai: “Sắp có phim gì anh chị đóng chưa chị ơi”, “Lê Phương, Thanh Thức hai bạn đóng phim hay lắm, khi nào mới được xem đây?”, “Em chúc anh chị thành công và mọi việc tốt đẹp ạ”, “Mong phim lắm nha chị”…

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