Vợ chồng ‘Hoa hậu đông con nhất Việt Nam’ cùng cạo trọc đầu, nguyên nhân là gì?

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Oanh Yến trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.
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Người đẹp Oanh Yến từng đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp thế giới 2019”. Cô được xem là “Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” khi có đến 6 người con (4 trai, 2 gái).
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Oanh Yến gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh cùng con gái mặc áo lam đi chùa ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, người đẹp đã cắt phăng mái tóc dài, cạo trọc đầu khiến nhiều người tưởng rằng cô đã quy y cửa Phật.
Tuy nhiên, nàng hậu cho biết việc “xuống tóc” là để phù hợp với hình tượng nhân vật mà cô chuẩn bị tham gia trong một dự án điện ảnh. Chia sẻ với báo giới, người đẹp cho biết: “Tôi suy nghĩ nhiều nhưng được ông xã động viên, ủng hộ nên dần dà tôi thấy nhẹ lòng và quyết định hết mình với vai diễn. Tôi vui vì lần đầu được hóa thân nhân vật có cá tính thú vị, phù hợp với mình”.
Được biết, để ủng hộ vợ, chồng đại gia của Oanh Yến cũng quyết định cạo trọc đầu. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của “Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” vô cùng hạnh phúc.