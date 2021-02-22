Đăng ảnh ngọt ngào bên Quý Bình, vợ đại gia chia sẻ quan điểm giúp hôn nhân bền chặt

Hậu trường 22/02/2021 16:49

Bài đăng mới nhất của bà xã Quý Bình – nữ doanh nhân Ngọc Tiền trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Tháng 12/2020, nam diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền chính thức về chung một nhà sau 3 năm hẹn hò.

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Quý Bình và bà xã Ngọc Tiền trong lễ cưới - Ảnh: FB

Được biết, bà xã Quý Bình hơn tuổi nam diễn viên và hiện đang là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng. Sự chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình khiến cặp đôi phải chịu không ít gièm pha. Trước những ồn ào không hay này, cả hai luôn giữ im lặng và âm thầm khẳng định tình cảm mà họ dành cho nhau là chân thành.

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Cả hai bị cho là 'đôi đũa lệch' vì sự khác biệt tuổi tác và ngoại hình - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Ngọc Tiền gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Quý Bình. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ quan điểm về việc giữ gìn hôn nhân hạnh phúc: “Tài vật chỉ là phương tiện. Hạnh phúc lứa đôi là của báu vô giá. Đồng vợ đồng chồng là kim chỉ nam. Bắt tay vào việc khởi đầu một năm với nhiều hạnh phúc và thành công nhé chồng Quý Bình! Cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm quý mến của tất cả quý vị đã gửi đến vợ chồng Bình Tiền trong mùa Tết yêu thương!”.

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Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Quý Bình - Ảnh: FB

Bài đăng của doanh nhân Ngọc Tiền nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, nam diễn viên Quý Bình cũng để lại bình luận thể hiện tình cảm tới bà xã.

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Bình luận gây chú ý của nam diễn viên 'Sông dài' - Ảnh: FB

Không ồn ào hay phô trương, có thể thấy, Quý Bình và Ngọc Tiền đang có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

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Từ khóa:   bà xã Quý Bình Ngọc Tiền diễn viên Quý Bình

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