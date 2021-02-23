Bị mỉa mai hậu ly hôn, Hoàng Yến ‘Về nhà đi con’ tuyên bố: ‘Người ta giỏi người ta mới có nhiều người yêu’

Hậu trường 23/02/2021 13:43

Trước những ồn ào không hay liên quan đến cuộc sống hôn nhân của mình, nữ diễn viên Hoàng Yến đã lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, diễn viên Hoàng Yến – người thủ vai cô Xuyến trong “Về nhà đi con” bất ngờ xác nhận ly hôn chồng thứ 4. Theo đó, cả hai đã đường ai nấy đi từ tháng 3/2020 nhưng không tiện công khai. Chỉ đến khi bị chồng cũ tố ngoại tình, Hoàng Yến mới chính thức lên tiếng về chuyện đời tư.

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Hoàng Yến và chồng thứ 4 thuở mặn nồng - Ảnh: FB

Trước những ồn ào xoay quanh việc ly hôn, “cô Xuyến” bị cư dân mạng mỉa mai về việc lấy nhiều chồng nhưng không có cái kết đẹp.

Mới đây, Hoàng Yến đã thẳng thừng lên tiếng đáp trả anti-fan bằng một đoạn clip đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, khi được fan lên tiếng bảo vệ: “Mình yêu mình thích công khai nên ràng buộc vợ chồng, mới chỉ là có 4 chị yêu nhở. Chứ đầy người, tận mấy chục thằng có sao đâu”, nữ diễn viênVề nhà đi con” đã đồng tình với suy nghĩ của người này và lên tiếng đáp trả anti-fan.

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Cô cho biết: “Ừ đấy, cái xã hội này, nhiều người đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ mệt lắm, các bạn không thấy mệt à. Eo ơi, xong chó chê mèo lắm lông ai ngờ chó lắm lông hơn mèo. Biết câu đấy không, nghe câu đấy bao giờ chưa. Vớ va vớ vẩn. Hay thấy người ta là người nổi tiếng nên thích nói gì thì nói. Hôm nay chị sân si nên đóng vai ác một hôm. Cứ hiền mãi rồi.

Nhưng mà nói thật, ai mà có yêu hàng trăm người đấy là quyền của người ta. Người ta giỏi người ta mới có nhiều người yêu đấy mấy người ơi. Tôi e là những người mà hay phán xét người khác là những người chẳng có ai yêu đâu. Khó tính quá hoặc nhiều duyên quá nên chẳng ai yêu được ý”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ khuyên nữ diễn viên đừng bận tâm về những ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng mà hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống.

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