Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 30/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên vào đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, con đường thăng quan tiến chức của tuổi Mão khó có thể được thuận lợi. Con giáp này dễ vướng phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, thậm chí khiến quan hệ đôi bên sứt mẻ, gay gắt.

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cẩn thận hơn trong cách cư xử, nhất là khi đối tượng giao tiếp lại là cấp trên của mình. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình, con giáp này cũng không nên có thái độ quá nóng nảy, tiêu cực, thậm chí là gạt bỏ ý kiến của lãnh đạo.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Dù bận rộn đến mấy, có lẽ đôi bên vẫn cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, đừng để quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên lạnh nhạt.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Hung Tinh xuất hiện ngáng trở đường tài lộc của tuổi Tỵ khiến vận trình trong ngày của con giáp này có điềm báo phá tài hao của, nhìn tiền trôi khỏi túi ngay trước mắt mà không làm được gì.

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh buôn bán trước khi tiến hành những việc liên quan đến tiền bạc đều phải tính toán cẩn trọng, tìm hiểu kỹ càng tình huống. Chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến bản mệnh phải trả giá bằng việc mất tiền mất của.

Ngũ hành xung khắc dự báo các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể đối mặt với những căng thẳng, mâu thuẫn vì không thể dành quá nhiều thời gian cho nhau, bắt nguồn từ việc công việc có khối lượng lớn.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Tương Xung, người tuổi Dần dễ vướng phải khúc mắc với bạn bè, đồng nghiệp, mà chủ yếu là do cái tính cứng đầu cứng cổ của bản mệnh gây nên. Con giáp này cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, những lời phê bình hay những ý kiến trái chiều chẳng thể đem lại cảm giác dễ chịu, song nếu đó là những lời thật lòng thì bạn nên học cách tiếp nhận. Chỉ khi tiếp nhận được những điều đó, bạn mới có thể nhìn lại mình và sửa đổi để hoàn thiện hơn.

Kim khắc Mộc cho thấy chuyện tình yêu của bản mệnh xuất hiện những dấu hiệu trục trặc. Dường như cả bạn và người ấy đều chẳng còn muốn tâm sự với nhau. Mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt là cơ hội để kẻ thứ ba chen chân.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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