Sau sự ra đi của Hải Đăng, vợ sắp cưới của anh – nữ diễn viên Kim Hoàng bức xúc cho biết bản thân liên tục phải chịu đựng những cuộc gọi quấy rối từ người lạ.

Ngày 17/2, thông tin nam diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời vì bị đuối nước khiến ai nấy đều bàng hoàng, xót xa. Trong đó, người đau đớn nhất chính là gia đình Hải Đăng và vợ sắp cưới của anh - diễn viên Kim Hoàng.

Hải Đăng gây tiếc nuối vì ra đi khi còn quá trẻ - Ảnh: FB

Nam diễn viên lúc sinh thời và bạn gái Kim Hoàng - Ảnh: FB

Sau tang lễ, cư dân mạng liên tục gửi lời động viên đến Kim Hoàng, mong cô sẽ sớm vượt qua mất mát và lấy lại tinh thần để bắt đầu cuộc sống mới.

Thế nhưng, mới đây, Kim Hoàng cho biết cô liên tục nhận được những cuộc gọi quấy rối đến từ người lạ vào cả số của cô và Hải Đăng. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: “Dạ thưa mọi người đây là lần cuối cùng em nhắc về việc gọi quấy rối vào điện thoại của em và anh Đăng. Nếu còn cố tình em sẽ nhờ công an vào cuộc. Em cảm ơn ạ. Vì số điện thoại em còn để trên trang cá nhân để liên lạc công việc nên em cần mọi người tôn trọng”.

Theo chia sẻ của Kim Hoàng, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu còn tiếp tục bị quấy rối.

Bài đăng của Kim Hoàng - Ảnh: FB

Cư dân mạng không ngừng lên án hành động vô ý thức trên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự phẫn nộ: “Con người với nhau sao ý thức kém quá”, “Ý kỳ thế chị! Người ta chưa đủ mệt mỏi hay sao vậy”, “Nên làm mạnh tay nha chị”, “Này cho công an vào cuộc mới vừa. Con người vô ý thức”, “Tại sao lại có những người như vậy chứ”, “Xin mấy bạn luôn á, người đã mất hãy để cho họ yên tĩnh đi”…

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