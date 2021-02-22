Chiều 22/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19

Tin nóng 22/02/2021 18:15

Chiều 22/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương có 6 ca, Hải Phòng có 3 ca.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 22/2: Việt Nam có tổng cộng 1.493 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 800 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 22/2: 9 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 9 ca mắc mới (BN238-2392) ghi nhận trong nước tại Hải Phòng (3), Hải Dương (6). Cụ thể:

- CA BỆNH 2384, 2386-2390 (BN2384, BN2386-BN2390): 6 ca ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1, đã được cách ly trước đó. Hiện có 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh) và 3 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

- CA BỆNH 2385, 2391-2392 (BN2385, BN2091-2092): 3 ca ghi nhận tại Hải Phòng. Thông tin dịch tễ đang được tiếp tục điều tra bổ sung. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 120.827, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 588

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.984

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 107.255.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân COVID-19. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch. Trong đó, BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay, bệnh nhân đã được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

Ngoài ra, có thêm 2 bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và BV dã chiến số 2 của Hải Dương. Hiện bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 đã can thiệp ECMO, bệnh nhân còn lại ở BV dã chiến số 2 của Hải Dương đang thở máy xâm nhập.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Cùng với Bệnh viện dã chiến số 1 và 2, Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hài Dương đã sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19 điều trị. Bệnh viện này có tổng số 239 giường bệnh. Ngành y tế tỉnh Hải Dương đã huy động 116 cán bộ y tế của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đến nhận nhiệm vụ.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Chiều 22/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1

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Bệnh nhân Đ.T. Ph., 26 tuổi, là điều dưỡng tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. Nữ điều dưỡng có kết quả dương tính với Covid-19 vào 21/2.

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