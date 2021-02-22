Hải Dương: Nam sinh lớp 7 mắc Covid-19 từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Tin nóng 22/02/2021 08:27

Mới đây, Bộ Y tế thông tin về nam sinh lớp 7 là ca mắc COVID-19 mới trong vùng phong tỏa tỉnh Hải Dương. Trước đó, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Tối 21/2, Bộ Y tế phát đi thông báo tỉnh Hải Dương có 15 ca bệnh mắc COVID-19 được gắn mã số từ 2369 đến 2383. Cụ thể, có 14 ca là F1 (6 ca là F1 của BN2352 trú tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành) và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân (huyện Nam Sách). Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó.

Trong tổng số 15 ca mắc COVID-19 mới thuộc vùng phong tỏa là N.P.H. (SN 2007), trú tại thôn Long Động, xã Nam Tân (huyện Nam Sách), học sinh lớp 7 trường THCS Mạc Thị Bưởi.

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Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương vẫn đang tiếp tục truy vết và sàng lọc những trường hợp có liên quan ca mắc mới - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC) nêu rõ:

Từ ngày 29/1 bệnh nhân được nghỉ học ở nhà. Hai ngày sau, do xã Nam Tân phong tỏa nên nam sinh cũng ở nhà.

Đến 2/2, kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy em H. âm tính.

Đến ngày 16/2, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu lần 2 và cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Đối với ca bệnh này, cơ quan y tế tiến hành truy vết các trường hợp F1 theo các mốc dịch tễ của bệnh nhân từ thời điểm nam sinh nghỉ học ở nhà 29/01 đến nay. Lấy mẫu các thành viên trong gia đình, khu dân cư nơi bệnh nhân sinh sống (thôn Long Động) và lấy mẫu toàn bộ học sinh trường THCS Mạc Thị Bưởi.

Trung tâm CDC Hải Dương cũng cho biết thêm, tại ổ dịch huyện Kim Thành, tối 21/2 có 6 ca mắc là F1 của BN2352 trú tại xã Kim Liên. Do đó, lực lượng chức năng tiến hành truy vết F1 theo các mốc dịch tễ của các bệnh nhân. 

Đồng thời tiến hành khẩn trương lấy mẫu các đối tượng sau: Các thành viên trong gia đình, khu dân cư nơi bệnh nhân sinh sống, khu vực dân cư nhà mẹ vợ của bệnh nhân (thôn Lương Xá Bắc, thôn Lương Xá Nam). Lấy mẫu toàn bộ nhóm thợ xây làm cùng; chợ Phú Thái, chợ Kim Anh (nơi bệnh nhân đến mua sắm ngày 11/2);

Ban quản lý chợ, nhân viên bảo vệ, nhân viên trông xe; Các hộ kinh doanh trong chợ, khu vực dân cư quanh chợ. Tiến hành rà soát và lấy mẫu toàn bộ người thân, họ hàng đã đến thăm, liên hoan, chúc Tết cùng bệnh nhân trong thời gian Tết và toàn bộ những người sốt, ho,... trong xã Kim Liên nơi bệnh nhân sinh sống.

 Hải Dương: Nam sinh lớp 7 mắc Covid-19 từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Hải Dương dương tính Covid-19 Covid-19 Việt Nam

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