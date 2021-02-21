Sáng 21/2, Việt Nam không ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 là 2.368 ca

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong ngày 20/2, Hải Dương trong ngày đã lấy 26.689 mẫu (trong khu phong tỏa, công nhân trong các nhà máy, người về từ H. Cẩm Giàng, giám sát các trường hợp sốt, ho trong cộng đồng; khám sàng lọc trong cơ sở khám chữa bệnh.

Từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19. Trong đó, Hải Dương có 596 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hòa Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Hà Nội đã qua 5 ngày không ghi nhận ca mới. Hà Nội đã rà soát 46.313 người về từ Hải Dương, đã lấy 37.313 mẫu xét nghiệm.

Kết quả có 17.500 mẫu âm tính, còn lại đang chờ.

Hà Nội cũng đã rà soát, xét nghiệm 17.461 người sinh sống tại các khu vực ổ dịch, khoanh vùng. Kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính.

Ngoài ra, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 123.942, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 591

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.132

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 110.219.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch. Trong đó, BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay, bệnh nhân đã được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

Ngoài ra, có thêm 2 bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và BV dã chiến số 2 của Hải Dương. Hiện bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 đã can thiệp ECMO, bệnh nhân còn lại ở BV dã chiến số 2 của Hải Dương đang thở máy xâm nhập.