Điều tra nguyên nhân và xét nghiệm COVID-19 vụ người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở Hà Nội

Tin nóng 17/02/2021 14:33

Liên quan đến vụ một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đã tử vong tại khu chung cư ở Hà Nội, cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa khu vực này, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, sáng 17/2, quận Bắc Từ Liêm phát hiện người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lẫy mẫu xét nghiệm đồng thời phun khử khuẩn và cách ly khu vực này theo đúng quy trình kiểm soát, phòng dịch COVID-19. 

Tòa chung cư Goldmark City đã tạm thời bị phong tỏa, cơ quan chức năng yêu cầu không ai được ra vào tòa nhà, chờ đến khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 của người đàn ông Hàn Quốc.

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Cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực chung cư đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ người đàn ông này - Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

Cho đến hơn 15g hôm nay (17/2), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã thông báo người đàn ông này âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Tính đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 tại 8 quận, huyện Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình và Tây Hồ. 

Điều tra nguyên nhân và xét nghiệm COVID-19 vụ người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở Hà Nội - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam Covid-19 Hà Nội dương tính với Covid-19

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