Vào 15/2, các chuyên gia cho biết biến thể COVID-19 chủng mới B.1.1.7 được phát hiện đầu tiên ở Anh, có khả năng gây tử vong cao hơn 30 - 70% so với chủng gốc.

Biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tiên ở phia đông nam nước Anh vào tháng 9 năm ngoái, sau đó đã nhanh chóng lây lan tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Riêng ở Anh, chủng mới này chiếm tới 90% tổng số ca nhiễm COVID-19.

Trong một đánh giá mới được công bố vào hôm 15/2, các nhà khoa học từ chính phủ Anh đã chỉ ra rằng B.1.1.7 có khả năng lây nhiễm cao hơn 35 - 45%. Theo đó, mức độ tử vong cũng cao hơn 30 - 70% so với các chủng virus đang hoành hành ở Mỹ. Đáng lo ngại hơn, biến thể nCoV mới này còn có thể kháng vaccine.

"Những gì chúng ta cần làm là đưa các loại vaccine hiện tại vào càng nhiều người và càng sớm càng tốt", Tiến sĩ Kristian Andersen tại Viện nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California nhấn mạnh.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ở Colchester, Essex, Anh hôm 6/2 - Ảnh: Daniel Leal-Olivas

B.1.1.7 mới được ghi nhận ở Mỹ vào cuối năm ngoái nhưng nó đã càn quét nhiều bang của nước này với tốc độ lây lan cực nhanh, dẫn đến nhiều ca bệnh tử vong.

Cơ quan chức năng cho biết, tiêm phòng là giải pháp chiến lược để chống lại B.1.1.7. Ở Israel, nơi mà biến thể này đang chiếm ưu thế, các ca mắc mới và trường hợp bệnh nặng đã giảm đáng kể ở những người trên 65 tuổi - nhóm được ưu tiên tiêm vaccine.

Hà Nội: Thêm ca dương tính COVID-19 tại quận Cầu Giấy Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp dương tính với COVID-19 thuộc diện F1, đã đưa đi cách ly tập trung. Bệnh nhân tên Đ.B.P. (nam, 50 tuổi, địa chỉ: 51/49 Dịch Vọng, Cầu Giấy).

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