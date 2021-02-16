Hà Nội: Thêm ca dương tính COVID-19 tại quận Cầu Giấy

Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp dương tính với COVID-19 thuộc diện F1, đã đưa đi cách ly tập trung. Bệnh nhân tên Đ.B.P. (nam, 50 tuổi, địa chỉ: 51/49 Dịch Vọng, Cầu Giấy).
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Nam bệnh nhân Đ.B.P. là chồng của BN 1819, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1/2 cho kết quả âm tính.
Đến 1 giờ 30 phút ngày 2/2, anh được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An - Thanh Trì
Tại khu cách ly, bệnh nhân ở cùng phòng với BN 1866 từ 1 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 2/2; lúc này BN 1866 đang được xác định là F1 của BN 1814 (về từ Hải Dương).
Sau đó, BN 1866 được chuyển bệnh viện lúc 9 giờ ngày 2/2 do có kết quả dương tính.
Bệnh nhân Đ.B.P. được Trung tâm y tế (TTYT) Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 15/2, kết quả dương tính ngày 16/2/2021.
Như vậy, từ ngày 27/1 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm (có 13 ca); Đông Anh (5 ca); Cầu Giấy (6 ca); Mê Linh (5 ca); Hai Bà Trưng (2 ca); Tây Hồ (2 ca); Đống Đa (1 ca); Ba Đình (1 ca) và 1 trường hợp liên quan đến tỉnh Hưng Yên.