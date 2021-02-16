Hà Nội: Thêm ca dương tính COVID-19 tại quận Cầu Giấy

Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp dương tính với COVID-19 thuộc diện F1, đã đưa đi cách ly tập trung. Bệnh nhân tên Đ.B.P. (nam, 50 tuổi, địa chỉ: 51/49 Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Nam bệnh nhân Đ.B.P. là chồng của BN 1819, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1/2 cho kết quả âm tính.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 2/2, anh được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An - Thanh Trì

Ca mắc COVID-19 mới tại Cầu Giấy thuộc diện F1, hiện đã được đi cách ly tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Tại khu cách ly, bệnh nhân ở cùng phòng với BN 1866 từ 1 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 2/2; lúc này BN 1866 đang được xác định là F1 của BN 1814 (về từ Hải Dương).

Sau đó, BN 1866 được chuyển bệnh viện lúc 9 giờ ngày 2/2 do có kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ.B.P. được Trung tâm y tế (TTYT) Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 15/2, kết quả dương tính ngày 16/2/2021.

Như vậy, từ ngày 27/1 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm (có 13 ca); Đông Anh (5 ca); Cầu Giấy (6 ca); Mê Linh (5 ca); Hai Bà Trưng (2 ca); Tây Hồ (2 ca); Đống Đa (1 ca); Ba Đình (1 ca) và 1 trường hợp liên quan đến tỉnh Hưng Yên.

Thanh niên nghi nhiễm Covid-19 khi nằm bệnh viện vùng Tây Nguyên bị xử phạt vì không thực hiện cách ly COVID-19 Ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ xử phạt hành chính đối với hai thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Một trong hai người là thanh niên bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 được công bố hôm 14/2.

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