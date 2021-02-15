Lãnh đạo của CDC Hà Nội cho rằng, bệnh nhân người Nhật mắc COVID-19 (BN 2229 ) tử vong hôm 13/2 tại Hà Nội có lịch sử đi lại dày đặc, chưa rõ nguồn bệnh. Tổng số người cần lấy mẫu phải sáng 15/2 mới thống kê xong.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc CDC Hà Nội, tới tối ngày 14/2, vẫn chưa thống kê hết người có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 người Nhật (bệnh nhân 2229) tử vong tại khách sạn Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ).

Ông Tuấn cho biết thêm, hiện tại đã thực hiện phun khử khuẩn khách sạn, phong tỏa tầng 9 nơi người đàn ông này thuê phòng. Ngoài ra 139 người liên quan đến BN 2229 bao gồm khách và nhân viên khách sạn cũng được cách ly và lấy mẫu theo quy định.

"Lịch sử đi lại của bệnh nhân rất phức tạp, chưa kể có 2 vấn đề cần làm rõ: chưa biết được nguồn lây từ đâu, lây khi bệnh nhân ra Hà Nội tiếp xúc hay trước đó đã dương tính", thông tin được báo Tuổi trẻ trích dẫn lời ông Tuấn.

Hiện CDC Hà Nội đang lọc xem người tiếp xúc F1, F2, sẽ lấy mẫu tất cả, nhưng lọc để xác định diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Hiện CDC Hà Nội đang lọc xem người tiếp xúc F1, F2, sẽ lấy mẫu tất cả - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Lịch trình của người đàn ông Nhật Bản này được ghi nhận như sau:

Ngày 17/1: Nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Trong quá trình cách ly này, ông có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 17/1 và 31/1.

Sau thời gian cách ly đó, ông di chuyển bằng máy bay ra Hà Nội và tiếp tục tự cách ly tại khách sạn Somerset West Point từ khoảng 14 giờ ngày 1/2.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 13/2, ông đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Ngoài ra, bệnh nhân còn đến khám tại 2 phòng khám và đến hai nhà hàng.

Ngày 13/2: Lực lượng chức năng phát hiện ông tử vong tại tầng 9 khách sạn Somerset West Point vào lúc hơn 19g00.

Ngành y tế Hà Nội thông tin về bệnh nhân quốc tịch Nhật Bản mắc Covid-19 tử vong Theo ngành y tế Hà Nội, với những trường hợp bệnh nhân dương tính với Covid-19 đã tử vong, virus không phát tán theo đường hô hấp mà lây lan qua tiếp xúc với dịch nhầy và đồ vật trên người hoặc xung quanh bệnh nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdc-ha-noi-chua-ro-nguon-lay-benh-cua-benh-nhan-covid-19-nguoi-nhat-tu-vong-tai-khach-san-396143.html