Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tin nóng 08/02/2021 23:13

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đúng như đã hứa với người dân trước đó là kiểm soát dịch trước ngày 28 Tết Nguyên đán.

Tại cuộc họp báo tối 8/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch COVID-19 chỉ trong vòng một tuần lễ ngay sau có ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng.

Cụ thể, ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng tại Quảng Ninh vào đêm 27/1 là BN 1553, nhân viên an ninh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Trong vòng một tuần, đến ngày 3/2 Quảng Ninh đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng do biến thể mới của virus tại các địa phương Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long và nặng nề nhất là thị xã Đông Triều.

Ngay khi xuất hiện BN 1553 và các ca F0 tại thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) có các mốc dịch tễ liên quan tới Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã vận hành cơ chế phòng, chống dịch ở mức cao nhất, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng, kéo dài.

Với phương châm phòng, chống dịch thần tốc, Quảng Ninh đã quyết liệt truy vết và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng một cách nhanh chóng.

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Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh thần tốc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Tính đến 12 giờ ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh đã truy vết 109.000 trường hợp; trong đó có 3.454 ca F1; 17.198 ca F2, còn lại là các ca F3, F4 và xét nghiệm 53.869 mẫu; đồng thời xét nghiệm trên diện rộng tại cộng đồng là 40.891 mẫu.

Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chống dịch, như: Hoàn thành bản đồ an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đến 100% xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh làm cơ sở để theo dõi, quản lý, cập nhật, khuyến cáo người dân một cách khoa học, kịp thời; hoàn thành bản đồ dịch tễ truy vết, thông báo các điểm cách ly, cơ sở y tế, các điểm bệnh nhân đến.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện việc thu hẹp quy mô giãn diện cách cách ly, phong tỏa xã hội từ quy mô cách ly xã xuống thôn, từ thôn xuống nhóm hộ gia đình. Tỉnh giao cho cấp ủy địa phương chịu trách nhiệm căn cứ tình hình diễn biến thực tế ra quyết định.

Đồng thời, tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người ngoại tỉnh đang làm việc tại Quảng Ninh, ở lại địa phương ăn Tết nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, cũng góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và vì sự an toàn của cộng đồng.

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 - Ảnh 2

Một cán bộ dương tính với COVID-19, UBND quận 10 tạm dừng tiếp công dân

Một cán bộ dương tính với COVID-19, UBND quận 10 tạm dừng tiếp công dân

Tối 8/2, lãnh đạo UBND quận 10, TP.HCM xác nhận trên địa bàn có một ca nghi mắc COVID-19. Người này là nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tại quận 10, có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính virus SARS-CoV-2.

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