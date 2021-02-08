Một cán bộ dương tính với COVID-19, UBND quận 10 tạm dừng tiếp công dân

Tối 8/2, lãnh đạo UBND quận 10, TP.HCM xác nhận trên địa bàn có một ca nghi mắc COVID-19. Người này là nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tại quận 10, có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính virus SARS-CoV-2.

Chiều tối 8/2, UBND Quận 10 cho biết, đơn vị đang tạm thời cách ly số cán bộ tại trụ sở vì liên quan một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên làm việc tại đây, đồng thời, đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ nhân viên tại đơn vị.

Song song đó, UBND quận 10 đã tạm dừng các hoạt động tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân tại Trung tâm hành chính quận 10.

Lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc công tác truy vết và sàng lọc bệnh nhân theo quy định - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, chiều 8/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, massage, xông hơi, quán bar, pub, beer club, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Trong thời gian này, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh thể thao cũng ngừng mở cửa. Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cần tạm ngừng.

Cần Thơ họp khẩn sau khi TP.HCM có thêm 25 ca mắc COVID-19 Chiều 8/2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã có cuộc họp khẩn sau khi TP.HCM ghi nhận thêm thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-can-bo-duong-tinh-voi-covid-19-ubnd-quan-10-tam-dung-tiep-cong-dan-395696.html