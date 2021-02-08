2 ca dương tính COVID-19 ở quận Nam Từ Liêm khai báo không trung thực, có thể bị xử lý hình sự

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị quận Nam Từ Liêm khẩn trương vào cuộc để xác minh lịch trình cụ thể của 2 ca dương tính COVID-19 trên địa bàn và có biện pháp xử lý hình sự vì khai báo không trung thực.

Ngày 8/2, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về 2 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn quận. Theo đó, lịch trình của bệnh nhân N.T.K.A. trên địa bàn quận Nam Từ Liêm khá phức tạp, nhưng bệnh nhân lại khai báo quanh co, gây mất thời gian của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Vì vậy, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đề nghị cơ quan an ninh hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành chính 2 cá nhân là BN 1722 (trú tại Nam Từ Liêm) và BN N.T.K.A. (trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) vì hành vi khai báo y tế không trung thực.

Lãnh đạo TP Hà Nội nhận định khu vực phong tỏa tại tòa nhà Garden Hill phức tạp hơn so với chung cư 88 Láng Hạ trước đó - Ảnh: Báo Tin Tức Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng nhận định, khu vực phong tỏa tại tòa nhà Garden Hill phức tạp hơn so với khu vực tòa chung cư 88 Láng Hạ trước đó. Vì vậy, phải thông tin tình hình khu vực liên quan dịch bệnh đến người dân (kể cả những người đã về quê ăn Tết). Đồng thời, ông cũng đề nghị CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cần công khai lịch trình của ca bệnh để người dân biết và tự giác thực hiện nghiêm túc vấn đề khai báo y tế. Riêng với chợ Mỹ Đình, nơi có bệnh nhân dương tính virus SARS-CoV-2, cơ quan y tế của thành phố và quận cần thông báo rộng rãi đến nhân dân và các chủ cửa hàng có liên quan để họ tự giác tham gia xét nghiệm và cách ly.

Trước đó vào tối 7/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Cụ thể là BN N.T.K.A (SN 1993, địa chỉ tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Bệnh nhân có tiếp xúc với BN 1722 (em vợ BN 1694) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà. Ngày 5/2, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Đến 16 giờ 45 phút ngày 6/2, bệnh nhân gọi lên số 115 của CDC Hà Nội để tư vấn, được báo về Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 7/2.

TP. HCM: Phong toả chung cư ở quận Gò Vấp do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 mới Chiều 8/2, đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP. HCM) cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa chung cư Felix Homes với 300 hộ dân và 900 nhân khẩu vì liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19.

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