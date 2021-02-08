TP. HCM: Phong toả chung cư ở quận Gò Vấp do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 mới

Chiều 8/2, đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP. HCM) cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa chung cư Felix Homes với 300 hộ dân và 900 nhân khẩu vì liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19.

Chung cư Felix Homes (đường Nguyễn Văn Dung, Phường 6, quận Gò Vấp) có khoảng 300 hộ với 900 nhân khẩu, đến nay đã lấy được hơn 300 mẫu xét nghiệm. Số còn lại đã rời khỏi chung cư ra ngoài hoặc về các địa phương khác.

Người dân sống trong chung cư Felix Homes thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: VTCNews

Trung tâm Y tế kêu gọi người dân đã rời khỏi chung cư Felix Homes nhanh chóng trở về để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly. Người ở xa không thể quay lại cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất đề lấy mẫu xét nghiệm, cách ly kịp thời.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã phun thuốc khử khuẩn chung cư, đưa những người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung theo quy định.

Bên cạnh đó, các quán ăn, cà phê từ đầu đường Nguyễn Văn Dung giao với đường Nguyễn Oanh vào đến khu vực chung cư cũng được lực lượng chức năng yêu cầu tạm ngưng nhận khách, chỉ cho phép bán mang đi.

Trước đó, vào khuya qua, cơ quan chức năng TP.HCM cũng phong toả lối ra vào hai hẻm 168 đường Nguyễn Cư Trinh và 245 đường Nguyễn Trãi (thuộc Quận 1) do có liên quan các ca nhiễm COVID-19 mới.

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