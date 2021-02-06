Bình Dương: Phong tỏa 1 chung cư khu vực giáp ranh TP.HCM sau ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Trưa ngày 6/2, Ban lãnh đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết vừa phong tỏa Chung cư Ehome 4 ở phường Vĩnh Phú, TP Thuận An vì phát hiện có trường hợp nghi nhiễm nCoV.

Sau khi có kết quả xét nghiệm từ trường hợp nghi nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng đã nhanh chóng dựng hàng rào ở các cổng ra vào chung cư, tiến hành phong tỏa, cách ly toàn bộ chung cư. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, không ra ngoài. Nhiều người phải nhờ người thân bên ngoài tiếp tế đồ đạc, nhu yếu phẩm. Theo đại diện UBND phường Vĩnh Phú, trong chung cư Ehome4 này đang có khoảng 6.000 người dân sinh sống.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thực hiện phong tỏa khu chung cư hơn 1.000 dân - Ảnh: VNEpress

Theo thông tin từ ngành Y tế tỉnh Bình Dương, sáng nay ngày 6/2, Viện Pasteur TP.HCM xác nhận, Bình Dương đã có thêm 1 ca dương tính với SARS–CoV-2 trong cộng đồng tại địa phương này.

Bệnh nhân nghi nhiễm mới là L.T.A. 28 tuổi, thường trú tại tầng 5, khu C2 của Chung cư Ehome 4, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tại Củ Chi, TP HCM. Hai trường hợp chung phòng người này cũng được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện, nguồn lây và các F1, F2 của ca nghi nhiễm này đang được ngành chức năng xác định, truy vết. Đáng chú ý, ca nghi nhiễm mới không có nguồn gốc dịch tễ ở huyện Phú Giáo và TP Thủ Dầu Một - những nơi xuất hiện các ca bệnh ở tỉnh.

Như vậy, đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó, có 2 chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh.

'Khẩu trang tái chế nhập từ Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19', sự thật là gì? Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) vừa phát hiện và cảnh báo đến người dân thông tin khẩu trang tái chế nhập từ Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 là tin giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-phong-toa-1-chung-cu-khu-vuc-giap-ranh-tphcm-sau-ca-nghi-nhiem-covid-19-moi-395487.html