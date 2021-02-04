Đồng Nai: Tạm dừng hoạt động vận tải đường bộ liên quan tới các vùng dịch COVID-19

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động giao thông vận tải tới vùng dịch COVID-19.

Theo đó, văn bản yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động vận tải đường bộ từ Đồng Nai đi các tỉnh nằm trong vùng dịch như Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại. Những xe đang có hành trình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng và du lịch từ Đồng Nai đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao thông vận tải - Ảnh: Báo Pháp Luật TP HCM

Đối với những tuyến xe khách từ Đồng Nai đi về từ vùng dịch phải khai báo y tế để phục vụ công tác theo dõi và giám sát theo quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hành khách… tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết sở đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng cùng các đơn vị có liên quan như Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Nai, quản lý bến xe, các bến thủy… tiếp nhận văn bản và nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Dương tính dù đã tiêm ngừa COVID-19: Do vắc xin không có hiệu quả ngay lập tức? Thực trạng dương tính sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đã khiến nhiều người hoang mang. Các chuyên gia khẳng định điều này là hoàn toàn bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-tam-dung-hoat-dong-van-tai-duong-bo-lien-quan-toi-cac-vung-dich-covid-19-395363.html