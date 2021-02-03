Phố Bùi Viện: Đã phong tỏa một quán cà phê liên quan ca mắc COVID-19

Tin nóng 03/02/2021 14:05

Trưa 3/2, lực lượng y tế cùng công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đã phong tỏa quán cà phê tại địa chỉ 211 phố Bùi Viện. Đây là nơi bệnh nhân 1883 mắc COVID-19 đã từng đến.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng y tế phát hiện 2 nhân viên quán đã tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Phường Phạm Ngũ Lão đang tích cực phối hợp với trạm y tế thực hiện công tác truy vết.

Được biết, công tác phong tỏa được thực hiện từ lúc 11h30 ngày 3/2. Do người mắc COVID-19 không nhớ rõ địa chỉ quán, vì vậy lực lượng chức năng đã trích xuất camera toàn khu vực, phục vụ công tác truy vết từ 7h sáng nay.

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1883 tên N.A.S. (SN 1976, trú tại tòa N03, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh là công chứng viên Phòng công chứng số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Anh S. có lịch trình di chuyển dày đặc.

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Lực lượng chức năng phong tỏa quán cà phê tại phố Bùi Viện - Ảnh: Zing News

27/1: BN ngồi ở quán cà phê 19 phố Hoàng Diệu. Đến 9 giờ về cơ quan rồi sang Phòng Tư pháp quận Ba Đình (ở 27-1-25 Liễu Giai), rồi lên 58 phố Lạc Chính, khu gần Hồ Tây. Sau đó, anh S. về cơ quan gặp vợ chồng đồng nghiệp làm cùng. 16 giờ, anh S. đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (ở phố Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) gặp gỡ một người bạn rồi về nhà.

28/1: BN có mặt tại Sở Tư pháp Hà Nội (phố Trần Phú, quận Hà Đông), đến 9 giờ 30, về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách). 15 giờ 30 phút, anh S. sang Phòng Tư pháp quận Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh sự, nhưng không gặp ai. Cùng ngày, anh còn đến Trung tâm tiếng Anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Trường Đại học Xây dựng (ngõ 194 Giải Phòng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

29/1: BN di chuyển vào TP HCM trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

30/1: BN đến cơ quan làm việc, gặp 2 người làm ở Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy). 15 giờ chiều, bệnh nhân gặp một gia đình ở Trần Phú (Điện Biên, quận Ba Đình), sau đó đến nhà số 23 Giang Văn Minh.

31/1: BN ở nhà, sau đó về nhà mẹ đẻ (ở Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Tại đây, bệnh nhân ăn cơm cùng mẹ đẻ, anh trai, cháu gái.

Tính đến 22 giờ ngày 2/2, lực lượng chức năng đã rà soát được 22 trường hợp F1 tại Phòng công chứng số 3 và tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính lần 1. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thực hiện công tác truy vết những trường hợp liên quan đến BN 1883.

Phố Bùi Viện: Đã phong tỏa một quán cà phê liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 2

80% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới không có triệu chứng, nguy cơ bỏ sót bệnh cao

80% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới không có triệu chứng, nguy cơ bỏ sót bệnh cao

Qua quá trình sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, Bộ Y tế nhận định có khoảng 80% ca mắc Covid-19 trong đợt dịch lần này không có triệu chứng. Đây là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng vì nguy cơ bỏ sót ca bệnh là rất cao.

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