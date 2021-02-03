Phố Bùi Viện: Đã phong tỏa một quán cà phê liên quan ca mắc COVID-19

Được biết, công tác phong tỏa được thực hiện từ lúc 11h30 ngày 3/2. Do người mắc COVID-19 không nhớ rõ địa chỉ quán, vì vậy lực lượng chức năng đã trích xuất camera toàn khu vực, phục vụ công tác truy vết từ 7h sáng nay.

27/1: BN ngồi ở quán cà phê 19 phố Hoàng Diệu. Đến 9 giờ về cơ quan rồi sang Phòng Tư pháp quận Ba Đình (ở 27-1-25 Liễu Giai), rồi lên 58 phố Lạc Chính, khu gần Hồ Tây. Sau đó, anh S. về cơ quan gặp vợ chồng đồng nghiệp làm cùng. 16 giờ, anh S. đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (ở phố Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) gặp gỡ một người bạn rồi về nhà.

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1883 tên N.A.S. (SN 1976, trú tại tòa N03, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh là công chứng viên Phòng công chứng số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Anh S. có lịch trình di chuyển dày đặc.

28/1: BN có mặt tại Sở Tư pháp Hà Nội (phố Trần Phú, quận Hà Đông), đến 9 giờ 30, về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách). 15 giờ 30 phút, anh S. sang Phòng Tư pháp quận Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh sự, nhưng không gặp ai. Cùng ngày, anh còn đến Trung tâm tiếng Anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Trường Đại học Xây dựng (ngõ 194 Giải Phòng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

29/1: BN di chuyển vào TP HCM trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

30/1: BN đến cơ quan làm việc, gặp 2 người làm ở Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy). 15 giờ chiều, bệnh nhân gặp một gia đình ở Trần Phú (Điện Biên, quận Ba Đình), sau đó đến nhà số 23 Giang Văn Minh.

31/1: BN ở nhà, sau đó về nhà mẹ đẻ (ở Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Tại đây, bệnh nhân ăn cơm cùng mẹ đẻ, anh trai, cháu gái.

Tính đến 22 giờ ngày 2/2, lực lượng chức năng đã rà soát được 22 trường hợp F1 tại Phòng công chứng số 3 và tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính lần 1. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thực hiện công tác truy vết những trường hợp liên quan đến BN 1883.