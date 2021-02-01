GĐ Sở Y tế Hà Nội: 'Hết ngày mai, ngành y tế kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19'

Tin nóng 01/02/2021 23:12

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đến hết ngày mai, ngành y tế sẽ cơ bản nắm chắc và kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chều 1/2, tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, ba đơn vị được xác định có nguy cơ cao với những ca F1, F2 trở thành F0 là quận Nam Từ Liêm, huyện Đông Anh, Mê Linh.

Thành phố đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 15.000 người đến từ các ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh. Ngày mai 2/2 sẽ có kết quả xét nghiệm tất cả các mẫu. 

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết thêm, thành phố dự kiến sẽ lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F2. Vì vậy, cùng với các đơn vị xét nghiệm trực thuộc, Hà Nội mong muốn nhận được sự chi viện từ các đơn vị của Bộ Y tế.

Đồng thời với việc chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung, thành phố đề nghị lực lượng quân đội sẵn sàng để hỗ trợ chỗ cách ly tập trung khi có yêu cầu. Các bệnh viện của trung ương hỗ trợ điều trị trong trường hợp số bệnh nhân COVID-19 tăng cao.

“Nếu không có tình huống đột xuất, đến hết ngày mai, ngành y tế sẽ cơ bản nắm chắc và kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố”, ông Nguyễn Khắc Hiền chia sẻ. Cũng theo ông, vấn đề đặt ra đối với Hà Nội hiện nay là phải nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng, cách ly các trường hợp lây nhiễm từ F1, F2 trở thành F0. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Hà Nội là đô thị rất lớn, giao lưu, đi lại nhiều, rất khó kiểm soát. Tuy nhiên như báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay cơ bản những trường hợp đi qua vùng dịch ở TP. Chí Linh, một phần huyện Nam Sách, huyện Kinh Môn (Hải Dương), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) khi về Hà Nội đều được xác định F1, F2, thậm chí F3, toàn bộ hoàn thành mẫu xét nghiệm lần 1.

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Sở Y tế Hà Nội cho biết những ca nghi nhiễm COVID-19 từ vùng dịch trở về đều đã hoàn thành mẫu xét nghiệm lần 1 - Ảnh: Vietnamnet

Trước mắt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng với năng lực xét nghiệm của CDC Hà Nội cùng các bệnh viện của thành phố, khi có thêm sự chi viện của Trung ương thì hoàn toàn có thể đạt mức 20.000-30.000 mẫu/ngày, vấn đề là công tác điều phối. 

Hiện nay tỉnh Hải Dương đã cơ bản tự đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm tại chỗ, vì vậy, một số đơn vị của Bộ Y tế sẽ rút về tăng cường cho Hà Nội nếu cần thiết.

Về lâu dài, với sự lây lan nhanh của biến thể mới, khó dự đoán, Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế Hà Nội “vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm”, phối hợp chặt chẽ, sát cánh với TP. Hà Nội trong công tác phòng chống dịch.

Muốn vậy, tất cả các cơ sở y tế, rồi đến trường học, cơ sở lưu trú, bến bãi, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại… trên địa bàn thành phố phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tự đánh giá định kỳ, cập nhật lên bản đồ chống dịch (antoancovid.vn). Nơi nào an toàn mới được hoạt động, và quy trách nhiệm cho người đứng đầu. 

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong phòng chống dịch ở thời điểm sát Tết nguyên đán, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP. Hà Nội cần có các quy định chi tiết nhưng linh hoạt để bảo đảm an toàn nhưng không quá cực đoan.

GĐ Sở Y tế Hà Nội: 'Hết ngày mai, ngành y tế kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19' - Ảnh 2

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