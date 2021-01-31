Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19 toàn tỉnh, 13.426 người phải cách ly

Tính đến sáng ngày 31/1, Hải Dương ghi nhận 179 ca nhiễm nCov, toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19.

Thông tin từ Ban lãnh đạo địa phương, tính đến nay, Hải Dương có 14 ổ dịch tại thành phố Chí Linh; 12 ổ dịch tại thị xã Kinh Môn; 4 ổ dịch tại huyện Kim Thành và 2 ổ dịch tại huyện Nam Sách. Tất cả các khu vực này đều đã được thực hiện cách ly theo quy định.

Theo thống kê, tỉnh Hải Dương đang có 13.426 người phải thực hiện cách ly. Trong đó, có 2.953 người được cách ly tập trung; 1.008 người cách ly tại trung tâm y tế và 9.214 người cách ly tại nhà.

Toàn tỉnh Hải Dương xác nhận hiện tại có 32 ổ dịch COVID-19 - Ảnh: quangninh.gov.vn

Lúc 6 giờ ngày 31/1, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới COVID-19. Thông tin này vẫn đang được cập nhật liên tục.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương đã khởi động cuộc truy vết và lấy mẫu diện rộng trên địa bàn toàn bộ thị xã Kinh Môn. Riêng trong ngày 30/1, Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với trên 5.800 trường hợp.

Ngày 31/1, khoảng 60 sinh viên tình nguyện tiếp tục tham gia vào đội truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Ban chỉ huy phòng chống dịch trên địa bàn đặt ra mục tiêu trong những ngày tới là hoàn thành được 5.000 đến 6.000 ca bệnh mỗi người.

Trong suốt thời gian vừa qua, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương đã tích cực phối hợp cùng hơn 300 sinh viên của Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương hoàn thành quá trình truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau hàng loạt ca dương tính với COVID-19 từ cộng đồng, Bộ Y Tế thành lập 'sở chỉ huy' truy vết F0 Sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19 từ cộng đồng, để phục vụ công tác khoanh vùng và dập dịch, Bộ Y tế đã thành lập "sở chỉ huy" truy vết F0.

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