Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19 toàn tỉnh, 13.426 người phải cách ly

Tin nóng 31/01/2021 12:54

Tính đến sáng ngày 31/1, Hải Dương ghi nhận 179 ca nhiễm nCov, toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19.

Thông tin từ Ban lãnh đạo địa phương, tính đến nay, Hải Dương có 14 ổ dịch tại thành phố Chí Linh; 12 ổ dịch tại thị xã Kinh Môn; 4 ổ dịch tại huyện Kim Thành và 2 ổ dịch tại huyện Nam Sách. Tất cả các khu vực này đều đã được thực hiện cách ly theo quy định.

Theo thống kê, tỉnh Hải Dương đang có 13.426 người phải thực hiện cách ly. Trong đó, có 2.953 người được cách ly tập trung; 1.008 người cách ly tại trung tâm y tế và 9.214 người cách ly tại nhà.

covid 19
Toàn tỉnh Hải Dương xác nhận hiện tại có 32 ổ dịch COVID-19 - Ảnh: quangninh.gov.vn

Lúc 6 giờ ngày 31/1, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới COVID-19. Thông tin này vẫn đang được cập nhật liên tục.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương đã khởi động cuộc truy vết và lấy mẫu diện rộng trên địa bàn toàn bộ thị xã Kinh Môn. Riêng trong ngày 30/1, Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với trên 5.800 trường hợp.

Ngày 31/1, khoảng 60 sinh viên tình nguyện tiếp tục tham gia vào đội truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Ban chỉ huy phòng chống dịch trên địa bàn đặt ra mục tiêu trong những ngày tới là hoàn thành được 5.000 đến 6.000 ca bệnh mỗi người.

Trong suốt thời gian vừa qua, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương đã tích cực phối hợp cùng hơn 300 sinh viên của Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương hoàn thành quá trình truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau hàng loạt ca dương tính với COVID-19 từ cộng đồng, Bộ Y Tế thành lập 'sở chỉ huy' truy vết F0

Sau hàng loạt ca dương tính với COVID-19 từ cộng đồng, Bộ Y Tế thành lập 'sở chỉ huy' truy vết F0

Sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19 từ cộng đồng, để phục vụ công tác khoanh vùng và dập dịch, Bộ Y tế đã thành lập "sở chỉ huy" truy vết F0.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 dương tính với Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào