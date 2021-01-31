Bà Rịa-Vũng Tàu: Cách ly, truy vết nhiều trường hợp nghi nhiễm COVID-19, có ca xuất hiện triệu chứng bệnh

Tin nóng 31/01/2021 10:04

Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện cách ly và truy vết các trường hợp về từ vùng dịch COVID-19. Các ca nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp xuất hiện dấu hiệu đau họng, được đưa đi cách ly theo quy định.

Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 31/1, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã truy vết được 29 trường hợp trở về từ vùng dịch COVID-19.

Cụ thể, ngành y tế ghi nhận 24 trường hợp trở về từ Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Dương. Trong đó, đã lấy mẫu xét nghiệm 14 trường hợp.

Đối với trường hợp ở thị xã Phú Mỹ, về từ sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ngày 17/1 đã có triệu chứng đau họng, được đưa đi cách ly tại Trường Cao đẳng Vabis Hồng Lam.

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Hình ảnh bệnh nhân tại khu cách ly tập trung tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh: Người Lao Động

Một trường hợp khác ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), về từ sân bay Vân Đồn, đã cách ly tại nhà và lấy mẫu.

Ngoài ra, 12 trường hợp còn lại thuộc địa bàn Vũng Tàu, về từ sân bay Vân Đồn từ ngày 16 - 24/1 cũng đã cách ly tại nhà và tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với hành khách trên chuyến bay VN213, ngành y tế tỉnh đã truy vết, ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 5 trường hợp. Trong đó, 1 trường hợp ở TP Vũng Tàu tiếp xúc gần với ca bệnh xác định trên chuyến bay, đã chuyển đi cách ly tập trung; 4 trường hợp còn lại (2 người TP Vũng Tàu và 2 người ở thị xã Phú Mỹ) cùng chuyến bay nhưng không tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, cũng thực hiện cách ly tại nhà.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh. 

Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.  

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.

Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179. 

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

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