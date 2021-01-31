CẢNH BÁO: Tràn lan tin giả phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về COVID-19

Tối 30/1, Trung tâm báo chí TP.HCM phát đi cảnh báo tin giả phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID-19.

Nguyên văn tin giả được lan truyền có nội dung như sau: “Tuần sau là mốc quan trọng! Chúng ta có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giao giai đoạn từ 75 ca lên mới 100-500 ca! Và có khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000-5000 ca! Rất cần truyền thông để bà con ở nhà! Hạn chế đi lại 1 tuần để đợt sóng này biểu hiện lâm sàng hết và khoanh lại! Việc hạn chế ra ngoài lúc này là cực kỳ cần thiết. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một ý chí! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu (PTT. Vũ Đức Đam). Khẩn cấp nhờ chia sẻ! Hãy là một công dân có trách nhiệm”.

Theo đó, ngày 30/1, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) rà quét và phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin nghi là giả phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID-19.

Hình ảnh thông tin giả được 1 số người dùng facebook chia sẻ - Ảnh: Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam

Qua quá trình kiểm tra, VAFC xác nhận nội dung thông tin trên là giả mạo. Ngay lập tức, đại diện VAFC đã chuyển thông tin này đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, trung tâm cũng dán nhãn “Tin giả” và thực hiện cảnh báo để người dân thận trọng và tỉnh táo trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin.

Trước đó, vào ngày 29/1, VAFC cũng phát hiện và cảnh báo 1 số tin không rõ nguồn gốc như: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội”, “Hà Nội 24h đêm mai đóng hết cửa ngõ”… lan truyền trên mạng xã hội.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-tran-lan-tin-gia-phat-ngon-cua-pho-thu-tuong-vu-duc-dam-ve-covid-19-394801.html