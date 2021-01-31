CẢNH BÁO: Tràn lan tin giả phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về COVID-19

Tin nóng 31/01/2021 08:51

Tối 30/1, Trung tâm báo chí TP.HCM phát đi cảnh báo tin giả phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID-19.

Nguyên văn tin giả được lan truyền có nội dung như sau: “Tuần sau là mốc quan trọng! Chúng ta có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giao giai đoạn từ 75 ca lên mới 100-500 ca! Và có khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000-5000 ca! Rất cần truyền thông để bà con ở nhà! Hạn chế đi lại 1 tuần để đợt sóng này biểu hiện lâm sàng hết và khoanh lại! Việc hạn chế ra ngoài lúc này là cực kỳ cần thiết. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một ý chí! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu (PTT. Vũ Đức Đam). Khẩn cấp nhờ chia sẻ! Hãy là một công dân có trách nhiệm”.

Theo đó, ngày 30/1, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) rà quét và phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin nghi là giả phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID-19.

covid 19 1
Hình ảnh thông tin giả được 1 số người dùng facebook chia sẻ - Ảnh: Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam

Qua quá trình kiểm tra, VAFC xác nhận nội dung thông tin trên là giả mạo. Ngay lập tức, đại diện VAFC đã chuyển thông tin này đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, trung tâm cũng dán nhãn “Tin giả” và thực hiện cảnh báo để người dân thận trọng và tỉnh táo trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin.

Trước đó, vào ngày 29/1, VAFC cũng phát hiện và cảnh báo 1 số tin không rõ nguồn gốc như: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội”, “Hà Nội 24h đêm mai đóng hết cửa ngõ”… lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi dự đám cưới Hải Dương, 6 người trong cùng 1 nhà dương tính với COVID-19

Sau khi dự đám cưới Hải Dương, 6 người trong cùng 1 nhà dương tính với COVID-19

Thông tin từ Ban lãnh quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết 5 ca nhiễm COVID-19 mới tại địa bàn đều là người cùng một nhà với bệnh nhân 1694.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam báo tin giả tin giả COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào