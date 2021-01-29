Biên tập viên VTV Nguyễn Thu Hà thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của ê kíp ‘Chiều cuối năm’

Trước đó, Thu Hà và ê kíp đã có mặt tại sân bay Vân Đồn để thực hiện chương trình “Chiều cuối năm” sẽ phát sóng chiều 30 Tết trên VTV. Được biết, ê kíp thực hiện đầy đủ quy trình phòng dịch, đặc biệt khi ghi hình ở khu khách quốc tế trong quá trình ghi hình. Toàn bộ hành khách ở chuyến bay này đều được xét nghiệm âm tính trước khi hạ cánh tại sân bay.

BTV Thu Hà cho biết: “Toàn bộ ê kíp VTV ghi hình tại sân bay Vân Đồn đã xét nghiệm PCR và đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ ê kíp sân bay Vân Đồn có tiếp xúc và làm việc với ê kíp VTV thời điểm đó cũng đều đã có kết quả âm tính với virus. Bạn F1 mà một vài thành viên VTV hôm đó tiếp xúc hiện sức khoẻ vẫn tốt, vẫn chưa có dấu hiệu gì, vẫn âm tính lần 1”.

Buổi ghi hình của BTV Thu Hà và ê kíp 'Chiều cuối năm' tại sân bay Vân Đồn - Ảnh: FBNV

Cũng vì lịch trình làm việc tại nơi có ca nhiễm COVID-19, ê kíp đã vướng phải tin đồn rằng tất cả những người tham gia quay hình ngày hôm đó đều là F1 của bệnh nhân 1553. Đại diện ê kíp, BTV Thu Hà đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Hiện tại, ê kíp “Chiều cuối năm” tự cách ly tại nhà, làm việc qua mạng. “Chúng mình vẫn tiếp tục nghiêm túc cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Mọi người “ở ngoài” nhớ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch để chúng ta một lần nữa chiến thắng được vi rút nha”, Thu Hà nhắn nhủ.

BTV Thu Hà chia sẻ thông tin mình và ê kíp 'Chiều cuối năm' sau khi có kết quả xét nghiệm với COVID-19 - Ảnh: FBNV

“Chiều cuối năm” là 1 chương trình được thực hiện công phu, mang đậm không gian văn hóa đặc trưng các dân tộc Việt Nam, với nội dung phong phú đặc sắc, mang đến cho người xem những trải nghiệm thực sự chất lượng trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ. Chủ đề “Đất nước” của năm nay sẽ đưa khán giả nhìn lại hành trình vượt qua một năm đầy thử thách và khó khăn của cả dân tộc.